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Разведка “приблизительно” установила личности россиян, которые казнили бойца ВСУ – Лубинец

Разведка “приблизительно” установила личности россиян, которые казнили бойца ВСУ – Лубинец
Фото: УНИАН

Украинская разведка предварительно установила личности россиян, которые жестоко убили украинского военного, отрезав ему голову.

Об этом заявил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Радио Свобода.

Омбудсмен отметил, что накануне он разговаривал с разведчиками.

— По их предположениям, они примерно знают кто это сделал, в какой местности, и кто непосредственно в этом участвовал, в том числе, кто непосредственно был исполнителем, — сказал он.

Он добавил, что больше деталей раскрыть не может — например, причастны ли к казни наемники ЧВК Вагнера.

11 апреля в сети появилось видео с обезглавливанием, вероятно, украинского военного.

На видео, которое длится полторы минуты, можно увидеть, как люди в военной форме с белыми лентами (знак, который используют оккупанты для идентификации своих войск в Украине) обезглавливают живого человека, который имеет форму с украинскими знаками распознавания.

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Разведка “приблизительно” установила личности россиян, которые казнили бойца ВСУ – Лубинец

Источник: Радио Свобода
Война в Украине, Військові злочини, Дмитрий Лубинец
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