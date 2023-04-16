Маляр пояснила, чому РФ оприлюднила відео страти українського військового

Існує декілька версій, чому російські військові виклали в мережу відеозапис з жорстоким вбивством українського захисника, якому наживо відрізали голову.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. На її думку, РФ прагне залякати українців, проте країні-агресору це не вдається.

– Хоча після всього, що ми за цей рік пройшли, складно уявити чим нас можна залякати, – наголосила заступниця очільника Міноборони.

Маляр розповіла, що друга версія – це внутрішня боротьба у російському середовищі, оскільки є припущення, представники якого формування вчинили жорстоке вбивство.

Водночас вона пояснила, чому війська РФ створюють такі відео. Зокрема, вони звітують про виконане завдання керівництву РФ, хизуються чи самостверджуються. Маляр заявила, що ці злочини можуть вчиняти лише люди з дуже збоченою психікою заради задоволення.

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