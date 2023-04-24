В Житомире президент Украины Владимир Зеленский провел специальное координационное совещание — отдельное внимание уделили усилению государственных границ.

Об этом заявил глава государства в вечернем видеообращении 24 апреля по итогам 425-х суток полномасштабной войны в Украине.

— Провел в Житомире специальное координационное совещание — со всеми, кто отвечает за область. Отдельное внимание уделили границе. Был доклад руководителя Житомирской областной военной администрации и главы Госпогранслужбы. Защита, обустройство границы, ситуация в целом. Спасибо всем, кто обеспечивает нам прочность нашей государственной границы, — подчеркнул президент.

Он рассказал о визите премьер-министра Эстонии Кайи Каллас. По его словам, эта страна поддерживает украинское движение в ЕС и НАТО. В частности, в Житомире до 1 июня должно завершиться восстановление детского сада с помощью Эстонии.

Президент побывал также в Житомирской политехнике, где пообщался с украинскими студентами.

В то же время Зеленский отметил, что Украина уже осуществляет подготовку нашей энергетики к следующей зиме.

Он поблагодарил наших защитников — за стойкость в Бахмуте, на Авдеевском направлении и за успешное выполнение задач на Юге Украины.

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