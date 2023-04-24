В понедельник, 24 апреля, Украина и Эстония подписали совместную декларацию о поддержке нашей страны на пути в НАТО.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Подписи под документом поставили премьер Эстонии Кая Каллас и президент Украины Владимир Зеленский.

Каллас подчеркнула, что “для мира в Европе нам нужна Украина в Евросоюзе и НАТО”.

– Декларация отмечает готовность сотрудничать для приближения Украины к членству в НАТО, в частности в контексте Вильнюсского саммита в июле, а также обязательства координировать совместные действия для гарантий безопасности Украине еще до нашего членства, — объяснил Жовква.

По его словам, это юбилейная декларация о поддержке членства Украины в Организации Североатлантического договора. Эстония стала десятой страной-членом блока, формализовавшей поддержку вступления Украины на уровне официального документа.

Ранее подобные декларации подписали: Чехия, Бельгия, Черногория, Литва, Польша, Италия, Латвия, Исландия и Словения.

– Уже буквально на днях на этой неделе откроем вторую двадцатку государств, которые поддерживают Украину на пути к членству, — отметил Жовква, добавив, что цель Киева – скорейшее получение полноправного членства в блоке.

Пока же этого не произошло, украинские власти работают над получением действенных гарантий безопасности.

Помимо вступления в НАТО, Совместная декларация между Эстонией и Украиной также зафиксировала:

поддержку украинской формулы мира, предложенной Владимиром Зеленским;

готовность к сотрудничеству для привлечения РФ к ответственности за военные преступления, в том числе путем создания специального международного трибунала;

необходимость создания правовой основы для использования замороженных активов РФ на восстановление Украины;

поддержку Эстонией членства Украины в Евросоюзе, прогресс нашей страны в выполнении рекомендаций Еврокомиссии.

Жовква напомнил, что с начала полномасштабной войны Эстония оказала помощь в сфере обороны, объем которой превысил 1% ВВП этой страны. И это рекорд среди партнеров Украины. Кроме того, именно Эстония инициировала скорейшие поставки Украине 1 млн 155-мм боеприпасов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Владимира Зеленского принять участие в саммите, который состоится в столице Литвы – Вильнюсе 11-12 июля. На этом мероприятии страны-члены военного блока будут обсуждать членство Украины и гарантии безопасности для нашего государства.

Источник: Facebook Игоря Жовквы

Источник : Офис президента

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