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Суспільство
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Захист та облаштування кордонів: Зеленський розповів про підсумки 425-ї доби війни і подякував воїнам

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У Житомирі президент України Володимир Зеленський провів спеціальну координаційну нараду – окрему увагу приділили посиленню державних кордонів.

Про це заявив глава держави у вечірньому відеозверненні 24 квітня за підсумками 425-ї доби повномасштабної війни в Україні.

– Провів у Житомирі спеціальну координаційну нараду – з усіма, хто відповідає за область. Окрему увагу приділили кордону. Була доповідь керівника Житомирської обласної військової адміністрації та очільника Держприкордонслужби. Захист, облаштування кордону, ситуація загалом. Дякую всім, хто забезпечує нам міцність нашого державного кордону, – наголосив президент.

Він розповів про візит прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас. За його словами, ця країна підтримує український рух до ЄС і НАТО. Зокрема, у Житомирі до 1 червня має завершитися відбудова дитячого садочка за допомоги Естонії.

Президент побував також у Житомирській політехніці, де поспілкувався з українськими студентами.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна вже здійснює підготовку нашої енергетики до наступної зими.

Він подякував нашим захисникам – за стійкість у Бахмуті, на Авдіївському напрямку та за успішне виконання завдань на Півдні України.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Житомир
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