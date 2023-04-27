С начала полномасштабной войны в Украине каждый ребенок нуждается в большей денежной и моральной поддержке, чем раньше. Даже в такое сложное время государство продолжает оказывать денежную помощь украинским деткам.

Факты ICTV узнавали, какие выплаты могут получить дети в 2023 году во время войны в Украине.

Помощь при беременности и родах

Декретный отпуск — это период, когда отец или мать остаются присматривать за ребенком после его рождения и не ходят на работу.

Выйти в декрет можно с 30-й недели беременности, но женщина должна получить листок нетрудоспособности (е-больничный).

Декретные выплаты начисляются всем женщинам (даже несовершеннолетним), которые не застрахованы в государственной системе социального страхования.

Размер помощи:

общий — 100% среднемесячного дохода женщины из расчета на месяц;

минимальный размер — 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица в месяц (не меньше, чем 671 грн).

Обратите внимание, что размер пособия женщины, которая официально работает, зависит от ее заработка за последние 12 календарных месяцев работы перед декретным отпуском.

Для безработного пособие будет определяться на основе пособия по безработице.

Размер выплат не может быть меньше размера пособия, исчисленного из минимальной зарплаты. Соответственно в 2023 году:

максимальный размер пособия для работающих женщин — 100 500 грн в месяц ;

; минимальный для работающих женщин — 6 700 грн в месяц.

Выплаты при рождении ребенка

Помощь от государства при рождении малыша составляет 41 280 грн. Однако полную сумму дают не сразу.

Сначала выплачивают первую часть пособия – 10 320 грн, далее равными частями в течение трех лет ежемесячно перечисляют 860 грн.

Оформить эту помощь можно в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка. Кстати, такую же помощь оказывают и при усыновлении ребенка.

Кроме традиционного бумажного варианта в 2023 году работает специальная услуга єМалятко. Родителям необходимо отправить заявку и получить несколько услуг сразу:

регистрация рождения ребенка и его места жительства;

назначение помощи при рождении ребенка;

назначение помощи многодетным семьям.

Пакет малыша 2023

Также при рождении ребенка предусмотрена помощь в виде Пакета малыша. Он содержит самые необходимые вещи для ребенка.

Обычно Пакет малыша выдают после выписки из роддома. Но если помощь закончилась в роддоме, то родителям нужно обратиться в ближайшее управление соцзащиты.

Также родители могут получить бейби-бокс деньгами. Во время действия военного положения сделать это онлайн нельзя. Поэтому чтобы получить компенсацию за пакет, нужно прийти в ближайший центр соцзащиты. Одному из родителей нужно подать следующие документы:

заявление о том, что ты хочешь получить Пакет малыша (или деньги вместо него);

паспорт;

копию свидетельства о рождении ребенка;

справку из роддома о том, что ваша семья не получала Пакет малыша.

Размер денежной компенсации за Пакет малыша составляет не менее трех размеров прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет. В 2023 году это 2 272 грн.

Соответственно, в 2023 году родители будут получать за Пакет малыша 6816 грн.

Выплаты матерям-одиночкам

Право на пособие на детей имеют одинокие матери, не состоящие в браке, одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка или документе о рождении ребенка отсутствует запись об отце (матери).

Помощь одиноким матерям рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Максимальный размер пособия на детей одиноким матерям в 2023 году:

на детей до 6 лет — 2 272 грн ;

; на детей от 6 до 18 лет — 2 833 грн;

на студентов стационара в возрасте от 18 до 23 лет — 2 684 грн.

В условиях военного положения и в течение одного месяца после его прекращения выплата пособия не останавливается, даже если получатель пропустил срок ее пересмотра.

Алименты 2023

Гарантированный минимальный размер алиментов на одного ребенка, которые платит отец или мать, если у них низкие доходы, составляет не менее 50% от прожиточного минимума для ребенка определенного возраста.

Поэтому минимальная сумма алиментов в 2023 году составит:

для детей до 6 лет — 1 136 грн ;

; для детей от 6 до 18 лет — 1 416,50 грн ;

; для детей 18-23 лет — 1 342 грн.

Выплаты детям, над которыми установлена опека

Государство выплачивает такую помощь опекунам детей, которые лишены родительской опеки. Обратите внимание, что эти выплаты являются собственностью ребенка.

Размер пособия тоже зависит от прожиточного минимума и равен 2,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. В 2023 году это:

на детей до 6 лет — 5 680 грн ;

; на детей от 6 до 18 лет — 7 082, 50 грн.

Если ребенок с инвалидностью, то размер выплат будет больше:

на детей до 6 лет — 7 9522 грн ;

; на детей от 6 до 18 лет — 9 915 грн.

Выплаты детям из многодетных семей

В 2022 году государство платило помощь таким семьям в сумме 2 100 грн. Она предназначалась на третьего и каждого последующего ребенка. В 2023 году сумма помощи не изменилась.

Их осуществляют ежемесячно, пока ребенку не исполнится шесть лет. Оформить заявку на помощь в 2023 году в размере 2 100 грн можно в любое время, даже если ребенку уже три или четыре года.

Чтобы оформить помощь, одному из родителей необходимо обратиться с заявлением в орган социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг.

Помощь детям с инвалидностью

Государство предоставляет социальную помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью. Также людям, которые заботятся о них, предусмотрена надбавка на уход.

Соответственно, дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет имеют право на выплату в размере 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть в 2023 году это 1465,10 грн.

Помощь детям-ВПЛ

Такая помощь оказывается детям, которые вместе с родителями стали внутренне перемещенными лицами из-за полномасштабной войны в Украине.

Для лиц с инвалидностью и детей сумма ежемесячных выплат 3 тыс. грн.

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