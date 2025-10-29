Государство заботится о защите прав детей, поэтому обязанность родителей содержать своих детей не исчезает даже после развода. Материальное обеспечение ребенка гарантируется через систему алиментов — минимальных выплат, покрывающих основные потребности. В 2026 году планируется пересмотр размера минимальных алиментов.

О том, стоит ли ожидать повышения размера алиментов в 2026 году, мы расспросили адвоката Адвокатского бюро Ивана Хомича Татьяну Голицу.

Будет ли увеличение алиментов в 2026 году

Адвокат рассказала, что проектом Закона Украины О государственном бюджете Украины на 2026 год предусматривается с 01.01.2026 увеличение прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, от которого зависит размер алиментов в 2026 году.

В соответствии со ст. 7 указанного законопроекта с 01.01.2026 прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет составит 2 817 грн (в 2025 году он составляет 2 563 грн); для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3 512 грн (в 2025 году он составляет 3 196 грн).

Семейным кодексом Украины предусмотрено, что размер алиментов должен быть необходимым и достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка. Законодатель определил, что минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

При этом установлено, что минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка составляет размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и может быть присужден судом в случае достаточности заработка (дохода) плательщика алиментов.

Размер алиментов в 2026 году: суммы

Итак, минимальный размер алиментов в 2026 году будет составлять:

для детей в возрасте до 6 лет в расчете на месяц – 1 408,50 грн (в 2025 году минимальный размер составляет 1 281,5 грн);

для детей в возрасте от 6 до 18 лет в расчете на месяц – 1 756 грн (в 2025 году минимальный размер составляет 1 598 грн).

А минимальный рекомендуемый размер алиментов будет составлять:

для детей в возрасте до 6 лет в расчете на месяц – 2 817 грн (в 2025 году минимальный рекомендуемый размер составляет 2 563 грн);

для детей в возрасте от 6 до 18 лет в расчете на месяц – 3 512 грн (в 2025 году минимальный рекомендуемый размер составляет 3 196 грн).

Эксперт обратила внимание, что в Украине есть несколько способов выполнения родителями обязанности содержать ребенка, в зависимости от которого и определяется размер алиментов.

— Так, по решению суда средства на содержание ребенка (алименты) присуждаются в доле от дохода его матери, отца или в твердой денежной сумме по выбору того из родителей или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок, — подчеркнула адвокат.

Доля заработка (дохода) матери, отца, которая будет взиматься в качестве алиментов на ребенка, определяется судом, как и размер алиментов в твердой денежной сумме. В то же время, как в первом, так и во втором варианте размер алиментов на одного ребенка соответствующего возраста до выплаты не может быть меньше минимально гарантированного размера.

Максимальный размер алиментов на детей в 2026 году

Также законодательством установлен предел максимального размера алиментов, когда последние взыскиваются на основании судебного приказа, когда нет спора относительно требований о взыскании алиментов. В таком случае размер алиментов не может составлять более десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка.

В 2026 году для детей в возрасте до 6 лет в расчете на месяц максимальный размер алиментов будет составлять 28 170 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 35 120 грн.

— Родители во внесудебном порядке также могут договориться между собой об участии того из родителей, кто проживает отдельно от ребенка, в его содержании в денежной форме, — подчеркнула эксперт.

В этом случае родители самостоятельно определяют размер алиментов, порядок и сроки выплат. Единственное условие, что размер алиментов в таком порядке не может быть меньше минимально гарантированного размера на ребенка соответствующего возраста.

