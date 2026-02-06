Від початку повномасштабної війни в України кожна дитина потребує більше грошової та моральної підтримки, ніж раніше. Навіть у такий складний час держава продовжує надавати грошову допомогу українським діткам.

Факти ICTV дізнавалися, які виплати можуть отримати діти у 2026 році під час війни в Україні.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

Декретна відпустка – це період, коли батько або мати залишаються доглядати за дитиною після її народження та не ходять на роботу.

Вийти в декрет можна з 30-го тижня вагітності, але жінка має отримати листок непрацездатності (е-лікарняний).

Декретні виплати нараховуються усім жінкам (навіть неповнолітнім), які не застраховані в державній системі соціального страхування.

Розмір допомоги – 100% середньомісячного доходу жінки з розрахунку на місяць.

Зверніть увагу, що розмір допомоги жінці, яка офіційно працює, залежить від її заробітку за останні 12 календарних місяців роботи перед декретною відпусткою.

У 2026 році максимальний розмір допомоги для жінок, що працюють – 5 681,34 грн за один день.

Виплати при народженні дитини

З 1 січня 2026 року в Україні допомога при народженні дитини надається одноразово у розмірі 50 тисяч гривень відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Право на отримання цієї допомоги має один із батьків дитини або опікун, з яким дитина постійно проживає.

Допомога оформлюється на підставі заяви, до якої додаються:

копія свідоцтва про народження дитини – якщо заяву подає один із батьків, який постійно проживає з дитиною;

копія рішення про встановлення опіки – якщо заяву подає опікун дитини.

Для отримання допомоги необхідно пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує особу та громадянство України.

Пакунок малюка 2026

Також при народженні дитини передбачена допомога у вигляді Пакунка малюка. Він містить найнеобхідніші речі для дитини. Зазвичай його видають після виписки з пологового будинку. Але якщо допомога закінчилася у пологовому, то батькам потрібно звернутися до найближчого управління соцзахисту.

Також батьки можуть отримати бейбі-бокс грошима. Під час дії воєнного стану зробити це онлайн не можна. Тому щоб отримати компенсацію за Пакунок, потрібно прийти до найближчого центру соцзахисту.

Одному з батьків потрібно подати такі документи:

заяву про те, що ти хочеш отримати Пакунок малюка (або гроші замість нього);

паспорт;

копію свідоцтва про народження дитини;

довідку з пологового будинку про те, що ваша сім’я не отримувала Пакунок малюка.

Розмір грошової компенсації за Пакунок малюка становить не менш як три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років. У 2026 році сума становить 8 451 грн.

Виплати матерям-одиначкам

Право на допомогу на дітей мають одинокі матері, які не перебувають у шлюбі, одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини відсутній запис про батька (матір).

Допомога одиноким матерям розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям у 2026 році:

на дітей до 6 років – 2 817 грн;

на дітей від 6 до 18 років – 3 512 грн.

Аліменти на дитину 2026

Із 2026 року змінилися не лише соціальні виплати, а й базові показники, від яких напряму залежать суми аліментів. Як пояснила нам адвокатка Адвокатського бюро Івана Хомича Тетяна Голиця, ключову роль тут відіграє новий розмір прожиткового мінімуму для дітей, адже саме до нього прив’язані мінімальні та рекомендовані суми утримання.

Згідно зі статтею 7 закону про державний бюджет України, з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років становить 2 817 грн (у 2025 році – 2 563 грн), а для дітей від 6 до 18 років – 3 512 грн (у 2025 році – 3 196 грн). Саме ці цифри стали основою для розрахунку аліментів.

Сімейний кодекс України визначає, що кошти на дитину мають бути достатніми для її повноцінного розвитку. Тому закон гарантує мінімальний поріг, тож аліменти на одну дитину не можуть бути меншими, ніж 50% прожиткового мінімуму для її вікової категорії.

Водночас існує і так званий рекомендований мінімум, це повний розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Суд міг визначити саме таку суму, якщо доходи платника дозволяють забезпечити її без надмірного фінансового навантаження.

У грошовому вимірі це означає, що у 2026 році мінімально гарантовані аліменти складають:

для дітей до 6 років – 1 408,50 грн на місяць (проти 1 281,5 грн у 2025 році),

для дітей від 6 до 18 років – 1 756 грн на місяць (раніше – 1 598 грн).

Якщо орієнтуватися на рекомендований рівень, суми дорівнюють повному прожитковому мінімуму:

2 817 грн для малюків до 6 років;

3 512 грн для дітей від 6 до 18 років, тоді як у 2025 році ці показники становили відповідно 2 563 грн і 3 196 грн.

Отже, із нового року мінімальні та орієнтовні суми аліментів зросли разом із підвищенням прожиткового мінімуму, а остаточний розмір виплат, як і раніше, залежить від обставин справи та фінансових можливостей платника.

Виплати дітям, над якими встановлено опіку

Держава виплачує таку допомогу опікунам дітей, які позбавлені батьківського піклування. Зверніть увагу, що ці виплати є власністю дитини.

Допомога на дітей, щодо яких встановлено опіку або піклування, надається у розмірі:

2,5 прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку;

3,5 прожиткового мінімуму для дитини з інвалідністю.

Якщо на дитину (з інвалідністю) вже нараховуються пенсія, аліменти, стипендія або державна допомога (крім соціальної допомоги на дітей з інвалідністю), то розмір допомоги визначається як різниця між 2,5 прожиткового мінімуму (для дитини з інвалідністю – 3,5 прожиткового мінімуму) та сумою зазначених виплат. При цьому враховується середньомісячний розмір отриманих виплат за останні 12 місяців.

За даними Пенсійного фонду України, максимальні розміри допомоги у 2026 році становлять:

до 6 років – 7 042,50 грн

до 6 років, діти з інвалідністю – 9 859,50 грн

від 6 до 18 років – 8 780,00 грн

від 6 до 18 років, діти з інвалідністю – 12 292,00 грн

Допомога дітям-ВПО

Така допомога надається дітям, які разом з батьками стали внутрішньо переміщеними особами через повномасштабну війну в Україні. Для осіб з інвалідністю та дітей сума щомісячних виплат 3 тис. грн.

