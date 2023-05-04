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Лисовой назвал три предмета, от которых нельзя отказаться в школах

школа
Фото: Pixabay

Министерство образования и науки не рассматривает отказ от украинского языка и литературы, а также истории Украины в учебной программе.

Об этом в Facebook заявил министр образования и науки Оксен Лисовой.

— Украинский язык и литература, а также история Украины – важные дисциплины, которые помогают сформировать национальную идентичность. Следовательно, не может и быть речи о том, чтобы отказаться от этих предметов в учебной программе. Такие идеи в министерстве не рассматривались и даже не звучали, — написал Лисовой.

Министр заявляет, что Украина, как страна, которая пребывает в состоянии войны и защищает свой суверенитет и независимость, наоборот должна делать ставку на эти дисциплины, усиливать их и модернизировать в соответствии с сегодняшними вызовами.

— Литература – источник знаний и вдохновения, возможность для анализа, рефлексии и развития воображения. И украинская литература точно имеет что предложить читателю – от когда-то потерянных имен до произведений современных авторов, — считает он.

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По мнению Лисового, историю Украины необходимо изучать с точки зрения успеха.

— Мы сохранили свой язык, культуру и суверенитет, несмотря на многочисленные попытки силой забрать их у нас. Поэтому курс истории в школе должен демонстрировать детям мощь Украины, чтобы каждый ученик и ученица чувствовали свою способность быть устойчивыми и успешными, — подытожил Лисовой.

Історія України, Оксен Лісовий, Українська література, Українська мова, Школи
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