Лісовий назвав три предмети, від яких не можна відмовитися у школах

Міністерство освіти та науки не розглядає відмову від української мови та літератури, а також історії України у навчальній програмі.

Про це у Facebook заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

– Українська мова та література, а також історія України – важливі дисципліни, що допомагають сформувати національну ідентичність. Отже, не може бути мови про те, щоб відмовитися від цих предметів у навчальній програмі. Такі ідеї у міністерстві не розглядалися і навіть не звучали, – написав Лісовий.

Міністр заявляє, що Україна, як країна, яка перебуває у стані війни та захищає свій суверенітет та незалежність, навпаки має робити ставку на ці дисципліни, посилювати їх та модернізувати відповідно до сьогоднішніх викликів.

– Література – джерело знань та натхнення, можливість для аналізу, рефлексії та розвитку уяви. І українська література точно має, що запропонувати читачеві – від колись втрачених імен до творів сучасних авторів, – вважає він.

На думку Лісового, історію України необхідно вивчати зі сторони успіху.

– Ми зберегли свою мову, культуру та суверенітет, незважаючи на численні спроби силою забрати їх у нас. Тому курс історії у школі має демонструвати дітям міць України, щоб кожен учень та учениця відчували свою здатність бути стійкими та успішними, – підсумував Лісовий.

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