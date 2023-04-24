Лисовый назвал список дисциплин, которые точно останутся в школе

Все ключевые учебные дисциплины и естественные, и гуманитарные, существующие в школе, должны остаться.

Об этом министр образования и науки Оксен Лисовый сообщил в эфире Єдиних новин.

– Мы не допускаем сегодня сокращения дисциплин ключевых, таких, как история Украины, украинский язык, химия, физика, математика, биология. То есть все те ключевые дисциплины, которые изучают в школе, должны остаться. Мы говорим об оптимизации программы, об их концентрации полезными знаниями, мы говорим о тех дисциплинах, которыми можно пожертвовать. И сегодня это вопрос экспертов. Например, можно более концентрированно подать основы здоровья или какие-то другие дисциплины, — говорит он.

Кроме того, Лисовый отметил, что пока у МОН нет точных данных о количестве учителей, но министерства работают над упорядочением этой информации.

— У нас сейчас около 3-4% учителей выехали за границу, по данным общественных организаций, которые проводили эти исследования. Преимущественно учителя выехали из регионов, где ведутся боевые действия, это Луганская, Херсонская, Донецкая, Харьковская, Запорожская области, — говорит министр.

Также он отметил, что сейчас для Украины наиболее критична подготовка учителей Новой украинской школы. Эту задачу стремятся выполнить к началу нового учебного года, что требует финансирования.

– По объективным причинам подготовка не была осуществлена предыдущий год. Это тот вызов, который наблюдаем сегодня. А в целом по подготовке учителей — есть проблемы с высшим образованием, это касается подготовки педагогических кадров и других специалистов. Поэтому в фокусе нашего внимания сегодня – реформы высшего образования в целом и педагогического в том числе, – говорит он.

Ранее в Министерстве образования и науки Украины сообщили, что переход на 12-летнюю систему школьного образования должен состояться в 2027 году.

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