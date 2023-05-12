В Киеве откроют временно закрытые вестибюли станций метрополитена

В Киеве, ориентировочно с 14 мая, откроют временно закрытые вестибюли станций столичного метрополитена:

Черниговская;

Левобережная;

Нивки;

Святошин;

Героев Днепра;

Оболонь;

Контрактовая площадь;

Васильковская;

Харьковская;

Позняки.

Такое решение принял начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он отметил, что решение согласовано с Национальной полицией. Оно принято для комфортного передвижения киевлян и гостей столицы метрополитеном.

– Киевская городская военная администрация систематически работает над усовершенствованием защиты и безопасности столицы, ее жителей. Но при этом мы не забываем, что все меры безопасности должны максимально сочетаться с комфортом гражданской жизни киевлян и гостей города. Также подземные станции продолжают круглосуточно работать как укрытие для людей, – отметил Сергей Попко.

Ранее мы рассказывали, что городские власти Киева обсуждают с Кабинетом министров возможность продлить красную ветку метрополитена до Быковни, где обустраивают Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК).

Источник : КГГА

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