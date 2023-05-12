В Киеве откроют временно закрытые вестибюли станций метрополитена
В Киеве, ориентировочно с 14 мая, откроют временно закрытые вестибюли станций столичного метрополитена:
- Черниговская;
- Левобережная;
- Нивки;
- Святошин;
- Героев Днепра;
- Оболонь;
- Контрактовая площадь;
- Васильковская;
- Харьковская;
- Позняки.
Такое решение принял начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он отметил, что решение согласовано с Национальной полицией. Оно принято для комфортного передвижения киевлян и гостей столицы метрополитеном.
– Киевская городская военная администрация систематически работает над усовершенствованием защиты и безопасности столицы, ее жителей. Но при этом мы не забываем, что все меры безопасности должны максимально сочетаться с комфортом гражданской жизни киевлян и гостей города. Также подземные станции продолжают круглосуточно работать как укрытие для людей, – отметил Сергей Попко.
Ранее мы рассказывали, что городские власти Киева обсуждают с Кабинетом министров возможность продлить красную ветку метрополитена до Быковни, где обустраивают Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК).
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов