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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Киеве откроют временно закрытые вестибюли станций метрополитена

метро Київ
Фото: УНИАН

В Киеве, ориентировочно с 14 мая, откроют временно закрытые вестибюли станций столичного метрополитена:

  • Черниговская;
  • Левобережная;
  • Нивки;
  • Святошин;
  • Героев Днепра;
  • Оболонь;
  • Контрактовая площадь;
  • Васильковская;
  • Харьковская;
  • Позняки.

Такое решение принял начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он отметил, что решение согласовано с Национальной полицией. Оно принято для комфортного передвижения киевлян и гостей столицы метрополитеном.

– Киевская городская военная администрация систематически работает над усовершенствованием защиты и безопасности столицы, ее жителей. Но при этом мы не забываем, что все меры безопасности должны максимально сочетаться с комфортом гражданской жизни киевлян и гостей города. Также подземные станции продолжают круглосуточно работать как укрытие для людей, – отметил Сергей Попко.

Ранее мы рассказывали, что городские власти Киева обсуждают с Кабинетом министров возможность продлить красную ветку метрополитена до Быковни, где обустраивают Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК).

Источник: КГГА
Київ, Киевский метрополитен, КГГА, Метро
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