У Києві відкриють тимчасово зачинені вестибюлі станцій метрополітену

У Києві, орієнтовно з 14 травня, відкриють тимчасово зачинені вестибюлі станцій столичного метрополітену:

Чернігівська;

Лівобережна;

Нивки;

Святошин;

Героїв Дніпра;

Оболонь;

Контрактова площа;

Васильківська;

Харківська;

Позняки.

Таке рішення прийняв начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Він зазначив, що рішення узгоджено з Національною поліцією. Його ухвалено задля комфортного пересування киян і гостей столиці метрополітеном.

– Київська міська військова адміністрація систематично працює над удосконаленням захисту та безпеки столиці, її мешканців. Але при цьому ми не забуваємо, що всі безпекові заходи повинні максимально поєднуватися із комфортом цивільного життя киян і гостей міста. Також підземні станції продовжують цілодобово працювати як укриття для людей, – зазначив Сергій Попко.

Раніше ми розповідали, що міська влада Києва обговорює з Кабінетом міністрів можливість подовжити червону гілку метрополітену до Биківні, де облаштовують Національне військове меморіальне кладовище (НВМК).

Джерело : КМДА

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