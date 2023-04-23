Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Метро у Києві можуть продовжити до Биківні: що відомо
Міська влада Києва обговорює з Кабінетом міністрів можливість подовжити червону гілку метрополітену до Биківні, де облаштовують Національне військове меморіальне кладовище (НВМК).
Про це йшлося на пленарному засіданні сесії Київської міської ради.
– Якщо фінансування не буде, тоді план щонайменше такий — покращити інфраструктуру біля метро Лісова та запустити звідти на цвинтар спеціальний шатл, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві з 26 березня роботу громадського транспорту подовжили на годину через скорочення комендантської години, яка тепер починається о 00:00 і закінчується о 05:00.
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