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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Метро у Києві можуть продовжити до Биківні: що відомо

метро Київ
Фото: УНІАН

Міська влада Києва обговорює з Кабінетом міністрів можливість подовжити червону гілку метрополітену до Биківні, де облаштовують Національне військове меморіальне кладовище (НВМК). 

Про це йшлося на пленарному засіданні сесії Київської міської ради.

– Якщо фінансування не буде, тоді план щонайменше такий — покращити інфраструктуру біля метро Лісова та запустити звідти на цвинтар спеціальний шатл, – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Києві з 26 березня роботу громадського транспорту подовжили на годину через скорочення комендантської години, яка тепер починається о 00:00 і закінчується о 05:00.

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Громадський транспорт, Кабінет міністрів, Київ, Метро
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