Кто может получить статус участника боевых действий: полный список лиц

С началом полномасштабного вторжения России в Украину многие защитники и защитницы стали в защиту территориальной целостности Украины. Долгое время многие не могли получить статус участника боевых действий. Однако кто и как может получить этот статус сегодня – читайте в материале.

По словам адвоката Радиона Кирилкина, Верховной Радой Украины 12 января 2023 был принят Закон № 2864-IX, который вступил в силу 05.02.2023 года. Согласно этому закону, были внесены изменения в Закон Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

Кто имеет право получить статус УБД?

Лица, которые в составе добровольческих формирований во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и другими образованными в соответствии с законом военными формированиями и правоохранительными органами принимали участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мер.

На кого не распространяются перемены?

Действие не распространяется на работников предприятий, учреждений, организаций, которые принимали непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь

непосредственно в районах и в период осуществления указанных мер.

Кто имеет право на статус УБД: список

мужчины и женщины, которые обороняли Украину с 24 февраля, и военнослужащие ТрО;

право на статус участника боевых действий имеют военнослужащие резервисты, военнообязанные и добровольцы ВСУ, ТрО, Нацгвардии, СБУ, внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы;

военнослужащие военных прокуратур;

люди рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции ГФС;

работники полиции;

лица рядового, начальствующего состава, военнослужащие МВД, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы;

также получить статус УБД могут сотрудники Службы судебной охраны и других военных формирований, защищавших Украину и участвовавших в АТО.

Что нужно для того, чтобы получить статус участника боевых действий

Сначала необходимо подать на имя своего руководства рапорт о предоставлении комплекта документов, которые являются основанием для предоставления статуса УБД. Тогда руководство должно выдать справку о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины. Один из таких документов тоже должно предоставить руководство: выписки (копии) боевых донесений, из журналов боевых действий, из вахтенных журналов, копии полетных листов, материалов служебных расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий. После этого следует обратиться в комиссию по вопросам рассмотрения материалов о предоставлении статуса УБД. На рассмотрение комиссии по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий вы подаете следующие документы: рапорт, вышеупомянутые документы, согласие на сбор и обработку персональных данных, заверенные копии страниц паспорта гражданина Украины с данными о фамилии, имени и отчестве, выдаче паспорта, место жительства и документа о присвоении идентификационного номера или лицевой и обратной стороны паспорта гражданина Украины в форме карты и документа, подтверждающего место жительства, две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65-70% фотографии. После этого комиссия по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий обязана в месячный срок со дня получения всех вышеперечисленных документов довести до вас принятое решение и разъясняет порядок получения удостоверения УБД. В случае отказа Комиссии в признании военнослужащего УБД такое решение может быть обжаловано в судебном порядке.

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