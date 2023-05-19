Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Кто может получить статус участника боевых действий: полный список лиц

Статус УБД
Фото: Unsplash

С началом полномасштабного вторжения России в Украину многие защитники и защитницы стали в защиту территориальной целостности Украины. Долгое время многие не могли получить статус участника боевых действий. Однако кто и как может получить этот статус сегодня – читайте в материале.

По словам адвоката Радиона Кирилкина, Верховной Радой Украины 12 января 2023 был принят Закон № 2864-IX, который вступил в силу 05.02.2023 года. Согласно этому закону, были внесены изменения в Закон Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

Кто имеет право получить статус УБД?

Лица, которые в составе добровольческих формирований во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и другими образованными в соответствии с законом военными формированиями и правоохранительными органами принимали участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мер.

На кого не распространяются перемены?

Действие не распространяется на работников предприятий, учреждений, организаций, которые принимали непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, находясь
непосредственно в районах и в период осуществления указанных мер.

Кто имеет право на статус УБД: список

  • мужчины и женщины, которые обороняли Украину с 24 февраля, и военнослужащие ТрО;
  • право на статус участника боевых действий имеют военнослужащие резервисты, военнообязанные и добровольцы ВСУ, ТрО, Нацгвардии, СБУ, внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы;
  • военнослужащие военных прокуратур;
  • люди рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции ГФС;
  • работники полиции;
  • лица рядового, начальствующего состава, военнослужащие МВД, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы;
  • также получить статус УБД могут сотрудники Службы судебной охраны и других военных формирований, защищавших Украину и участвовавших в АТО.
Читайте также
Справка об участии в боевых действиях: как получить и для чего нужна
Кто может получить статус участника боевых действий: полный список лиц

Что нужно для того, чтобы получить статус участника боевых действий

  1. Сначала необходимо подать на имя своего руководства рапорт о предоставлении комплекта документов, которые являются основанием для предоставления статуса УБД.
  2. Тогда руководство должно выдать справку о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины.
  3. Один из таких документов тоже должно предоставить руководство: выписки (копии) боевых донесений, из журналов боевых действий, из вахтенных журналов, копии полетных листов, материалов служебных расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий.
  4. После этого следует обратиться в комиссию по вопросам рассмотрения материалов о предоставлении статуса УБД.
  5. На рассмотрение комиссии по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий вы подаете следующие документы: рапорт, вышеупомянутые документы, согласие на сбор и обработку персональных данных, заверенные копии страниц паспорта гражданина Украины с данными о фамилии, имени и отчестве, выдаче паспорта, место жительства и документа о присвоении идентификационного номера или лицевой и обратной стороны паспорта гражданина Украины в форме карты и документа, подтверждающего место жительства, две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65-70% фотографии.
  6. После этого комиссия по рассмотрению материалов о признании участниками боевых действий обязана в месячный срок со дня получения всех вышеперечисленных документов довести до вас принятое решение и разъясняет порядок получения удостоверения УБД.
  7. В случае отказа Комиссии в признании военнослужащего УБД такое решение может быть обжаловано в судебном порядке.
Читайте также
Пенсия для участников боевых действий: возраст, размер и оформление
Кто может получить статус участника боевых действий: полный список лиц

Война в Украине, Украинская армия, учасники
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
США ввели санкции против 71 компании за поддержку Москвы
статуя свободи у США
Защита от атак, ремонты сетей и энергообъектов: правительство утвердило план подготовки к следующей зиме
Денис Шмигаль
В РФ заговорили об обмене гражданских пленных – Лубинец
Дмитро Лубінець
В Богородичном обнаружили тела пяти человек, погибших от артобстрелов РФ
Кто может получить статус участника боевых действий: полный список лиц
Саудовская Аравия готова стать посредником между Украиной и Россией
Мухаммад бін Салман аль Сауд і Володимир Зеленський
Видео
Правило “золотого часа”: как работают медики под Бахмутом

Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
Кто может получить статус участника боевых действий: полный список лиц
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
Кто может получить статус участника боевых действий: полный список лиц
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
Кто может получить статус участника боевых действий: полный список лиц
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
Кто может получить статус участника боевых действий: полный список лиц
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь