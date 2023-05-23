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Общество
Валентина Чорна, редактор ленты

После войны 1,5 млн украинцев будут иметь опыт боевых действий — Лапутина

После войны 1,5 млн украинцев будут иметь опыт боевых действий — Лапутина
Фото: УНИАН

Ожидается, что после победы над Россией около 1,5 млн граждан Украины будут иметь опыт боевых действий.

Об этом заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Следовательно, по ее словам, необходим человек, который сможет помогать налаживать диалог между ветераном, его семьей и государством, обществом, работодателем.

— Таким лицом станет помощник ветерана. В каждой территориальной громаде должны понимать, сколько людей и какой специальности из этой громады будет демобилизовано. И какие гражданские специальности нужны в этой общине, — отметила Лапутина.

Пилотные проекты по созданию института помощника ветерана в этом году будут запущены в Днепропетровской, Львовской, Винницкой и Николаевской областях.

Ранее мы писали, что после войны около 15 млн украинцев будут нуждаться в психологической помощи.

Это может касаться различных групп населения, в частности детей, ветеранов, военнослужащих, их семей, лиц, вернувшихся из плена.

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После войны 1,5 млн украинцев будут иметь опыт боевых действий — Лапутина

Источник: Минветеран
Война в Украине, ветерани, Російська агресія, Юлия Лапутина
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