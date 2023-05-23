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Суспільство
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Після війни 1,5 млн українців матимуть досвід бойових дій – Лапутіна

Після війни 1,5 млн українців матимуть досвід бойових дій – Лапутіна
Фото: УНІАН

Очікується, що після перемоги над Росією приблизно 1,5 млн громадян України матимуть досвід бойових дій.

Про це заявила міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Відтак, за її словами, необхідна людина, яка зможе допомагати налагоджувати діалог між ветераном і його сім’єю та державою, громадою, роботодавцем.

– Такою особою стане помічник ветерана. У кожній територіальній громаді мають розуміти, скільки людей і якого фаху з цієї громади буде демобілізовано. І які цивільні спеціальності потрібні в цій громаді, – наголосила Лапутіна.

Пілотні проєкти зі створення інституту помічника ветерана цього року будуть запущені у Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій та Миколаївській областях.

Раніше ми писали, що після війни близько 15 млн українців потребуватимуть психологічної допомоги.

Це може стосуватися різних груп населення, зокрема дітей, ветеранів, військовослужбовців, їхніх сімей, осіб, які повернулися з полону.

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Джерело: Мінветеран
Війна в Україні, ветерани, Російська агресія, Юлія Лапутіна
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