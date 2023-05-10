Я думал, такие пытки встречается только в кино: ветеран армии США о 3 месяцах в плену РФ

Ветеран армии США Александр Дрюке рассказал об ужасных издевательствах россиян над ним в течение трех месяцев плена.

Дрюке приехал защищать Украину добровольцем на поле боя и в июне попал в российский плен.

– Нас вывезли в Россию на неделю. Тогда были сильные допросы и пытки, вещи, как я думал, которые встречаются только в кино. Они клялись, что я из ЦРУ, потому что я был химиком в армии. Они думали, что я ездил по Украине, обучая людей производить биологическое оружие. И не зависимо от того, что мы им говорили, они хотели верить в эту ложь так сильно, что надеялись выбить ее из нас, – рассказал он в интервью Голосу Америки.

После пыток в России американца отправили в “ДНР”, где издевательства продолжились в изолированной камере.

— Они четыре раза подключали меня к автомобильному аккумулятору, потому что думали, что я о чем-то лгу. Я выживал на диете из грязной воды, в ней что-то еще плавало. А еще был плесневелый хлеб в течение месяца. Мы знаем, что были где-то в “ДНР”, потому что они проводили нас через свою судебную систему, которая напоминает пародию, чтобы вынести нам смертную казнь. Даже мой назначенный судом адвокат сказал, что мы собираемся назначить вам смертную казнь, мы планируем убить вас, – делится он.

Дрюке говорит, что такой жестокости, как в российской армии, не видел в течение 12 лет опыта войны в Ираке.

— У меня до сих пор повреждения нервов на руках из-за скотча, у меня онемела внешняя сторона рук. Хотя сейчас стало лучше, чем месяц назад. Я знаю, что в Америке многие говорят, что это все пропаганда, что Россия на самом деле не совершает военных преступлений. И мой ответ им: “Придите и поговорите со мной. Я живое доказательство некоторых ужасных вещей, которые они делают с людьми”, – делится ветеран армии США.

Он за время пребывания в плену потерял 14 кг, а затем дождался освобождения, которое россияне проводили с пытками.

– Они надели нам на головы пакеты, замотали нам руки туго-туго скотчем, взяли этот скотч и тесно замотали глаза. А потом нас усадили в кузов военной машины в неудобных позах. И в течение суток мы оставались в этих ужасных, мучительных позах. Когда скотч сняли, мое лицо настолько вспухло, что накопилась жидкость. Мои глаза полностью закрывались… я был фактически слеп, – говорит ветеран США.

Фото: Alexander J. Drueke

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