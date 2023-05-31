Закрыть щели и получить дополнительные глаза: как истребители F-16 усилят украинскую ПВО

Истребитель F-16 сможет усилить украинскую ПВО. Вскоре свои маневры этот самолет будет выполнять уже в украинском небе. Более года Киев просил западных союзников о передаче этих истребителей, а сейчас дело дошло до конкретики.

Об этом говорят на очередном заседании союзников в формате Рамштайн. Европейские лидеры сигнализируют о готовности поставлять F-16 из собственных запасов и обучать украинских пилотов ими управлять. Украине в первую очередь нужно три или четыре эскадрильи, то есть около 40-50 самолетов. Это подсчеты украинского военного командования.

Что может изменить такое количество истребителей? Журналисты Фактов недели спросили об этом у тех, кто непосредственно разбирается в этих истребителях: одного из самых известных американских пилотов F-16 Дэна Хэмптона и бывшего командующего военно-воздушных сил Великобритании Грега Багвелла.

Они участвовали во многих военных операциях, совершали боевые вылеты во время войн в Персидском заливе и Косово, поэтому знают практически все о F-16.

В чем F-16 уникален

F-16 Fighting Falcon (в переводе с английского Боевой сокол) — один из самых популярных легких истребителей, которые существуют в мире. Их произведено около 5 тыс. единиц. Именно F-16 является символом авиации четвертого поколения, ведь он стоит на вооружении 25 стран мира.

Максимальная скорость — почти 2,5 тыс. км в час. Боевой радиус — 550 км, который может набирать высоту вертикальным полетом. Оборудован 20-мм пушкой, способной делать до 6 тыс. выстрелов в минуту. И может использовать различные классы современных ракет, способных ударить как по воздушным, так и наземным целям. По многим характеристикам этот истребитель превосходит даже современный и маневренный российский Су-35, рассказал американский пилот Дэн Хэмптон.

— Радар у Су-35 — это технология 30-летней давности. Радар у F-16 гораздо более совершенен и дает гораздо больше возможностей сбивать цели на большом расстоянии. Много целей, столько целей, сколько у вас ракет. В наших самолетах пилот является центральным компьютером, и все датчики, все дисплеи, авионика, оружие, все проходит через пилота. Мы носим специальные шлемы, которые позволяют нам никогда не смотреть вниз в кабину. Мы можем смотреть куда захотим, и все нацеливания и оружие, и наша информация прямо перед нами. Нам никогда не нужно отрывать пальцы от штурвала, — отметил Хэмптон.

Украина сейчас способна сбивать до 90% российских ракет. Новейшие системы ПВО NASAMS, IRIS-T, Patriot и SAMP/T, которые активно передают союзники, перекрыть все жизненно важные объекты в Украине не могут. И как раз F-16 дополнят эту цепь и закроют пробелы, потому что будут летать вдоль всей страны.

— Самое интересное в этих самолетах то, что они могут добраться до тех конкретных мест и закрыть любые щели или дыры. Итак, если вы используете такие системы, как Patriot, С-300 или другие системы. Скажем, одна из этих систем должна выключиться, поскольку она подвергается атаке, тогда F-16 дает вам возможность закрыть этот пробел так, чтобы у вас не было никаких дыр в вашей сети ПВО, — отметил Бегвелл.

Если против дронов и крылатых ракет типа Х-101 и Калибр F-16 демонстрирует себя блестяще, то одолеть самостоятельно баллистические Кинжалы, Искандеры или С-300, он, вероятно, не сможет. Но в таком случае может стать дополнительными глазами систем ПВО.

В небо над большей частью территории Украины вражеские самолеты не заходят — боятся быть пораженными ПВО. Но на линии соприкосновения россияне имеют частичное доминирование в воздухе. Именно под прикрытием авиации оккупантам удается выполнять некоторые наземные маневры.

Одна из главных задач F-16 на фронте — это уничтожение вражеских штурмовиков, вертолетов и других истребителей, чтобы изолировать район боевых действий от российской авиации. Также они смогут прикрывать продвижение украинской армии на земле.

Для этого в арсенале боевого сокола есть ряд ракет воздух-воздух. В частности, усовершенствованная ракета средней дальности AMRAAM, которая может достигать целей на расстоянии до 160 км. В отличие от модернизированных советских МиГ-29, F-16 может использовать ее практически незаметно для вражеской ПВО.

Использование F-16 позволит и значительно расширить спектр вооружений, которые могут использовать украинские Воздушные силы. Истребители могут применять высокоточные авиабомбы, как управляемые, так и неуправляемые. Например, управляемые бомбы JDAM, которые могут поражать цели с высокой точностью, разрушая броню или бетонные бункеры.

Как F-16 изменит ход боевых действий

Способ применения F-16 во многом зависит от его модификации. Несмотря на то, что самолет был введен в серийное производство еще в 1978 году, он постоянно проходил разноплановые апгрейды. Внутри — все модульное, поэтому усовершенствовать его не проблема.

— Последняя версия, на которой я летал в 2006 году, имела модификацию BLOCK 60. И это было замечательно. Я имею в виду цветные дисплеи, отличное вооружение, топливные баки большой дальности. С самыми первыми F-16 и, возможно, через 10 лет произошел большой скачок в технологиях, — отметил Хэмптон.

Сегодня новейшей версией считается Block 70/72 (Viper), имеющая очень мощный радар, который может обнаруживать и уничтожать воздушные цели на расстоянии до 150 км. Однако таких модификаций в Европе очень мало. В отличие от более ранних BLOCK 60 и BLOCK 50-52 — их на вооружении американских и союзных военных есть тысячи. И многие из них заменяют более совершенными самолетами пятого поколения F-35.

Отвечая на вопрос, будет ли достаточно Украине три-четыре эскадрильи, то есть 40-50 самолетов, бывший командующий ВВС Великобритании говорит, что все зависит от того, для каких задач эти истребители будут использоваться.

— Если мы возьмем 40-50 истребителей — это не приведет к тому, что Украина мгновенно возобладает над Россией. Этого просто не будет достаточно по объективным причинам: вокруг все еще есть много наземных систем защиты с обеих сторон. Мы говорим об использовании F-16 наиболее разумным способом для создания того, что я называю местными условиями преимущества в воздухе. Вместо того, чтобы пытаться доминировать на всей границе, вы попытаетесь использовать их там, где вы выберете, — сказал Бегвелл.

Эти истребители определенно играют свою роль в долгосрочной перспективе. Украина сможет полностью сложить пазл в интегрированной системе обороны неба, когда самолеты и системы ПВО будут работать в единой сети, а вражеские ракеты станет гораздо проще сбивать.

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