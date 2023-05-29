Быстрые, смертоносные и универсальные: почему F-16 не просто мощные, но и особенные

Совсем скоро в украинском небе появятся американские самолеты F-16. Эти универсальные истребители должны дополнить оборонную эффективность наших Воздушных сил и закрыть небо над Украиной. Британия и Норвегия уже согласились обучать наших пилотов управлению F-16.

Такая авиация кардинально изменят ситуацию в небе, уверены в командовании Воздушных сил Украины. Сейчас мы проигрываем россиянам и в количестве, и в классе самолетов, наши машины имеют не такие хорошие радары и маневренность.

Но американские смогут прицельно бить по вражеской авиации с дистанции более 180 км. В то время как рашистские Су-35 могут осуществлять пуски лишь с 75 км.

Сверхклассные истребители разрабатывали еще в 70-х, но устаревшей техникой их точно не назвать. Самолеты систематически модернизировали, чтобы они соответствовали уровню истребителей IV поколения, и сейчас технологически опережают последние разработки россиян. Об этом, в частности, говорят и те, кто уже успел повоевать на них.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.