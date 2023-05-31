Закрити щілини та отримати додаткові очі: як винищувачі F-16 посилять українську ППО

Винищувач F-16 зможе посилити українську ППО. Невдовзі свої маневри цей літак виконуватиме вже в українському небі. Понад рік Київ просив західних союзників про передавання цих винищувачів, а зараз справа дійшла до конкретики.

Про це говорять на черговому засіданні союзників у форматі Рамштайн. Європейські лідери сигналізують про готовність постачати F-16 із власних запасів і навчати українських пілотів ними керувати. Україні першочергово потрібно три або чотири ескадрильї, тобто близько 40-50 літаків. Це підрахунки українського військового командування.

Що може змінити така кількість винищувачів? Журналісти Фактів тижня запитали про це у тих, хто безпосередньо знається на цих винищувачах: одного з найвідоміших американських пілотів F-16 Дена Гемптона та колишнього командувача військово-повітряних сил Великої Британії Грега Багвелла.

Вони брали участь у багатьох воєнних операціях, здійснювали бойові вильоти під час воєн у Перській затоці та Косовому, тому знають практично все про F-16.

У чому F-16 унікальний

F-16 Fighting Falcon (у перекладі з англійської Бойовий сокіл) – один із найпопулярніший легких винищувачів, які існують у світі. Їх вироблено близько 5 тис. одиниць. Саме F-16 є символом авіації четвертого покоління, адже він стоїть на озброєнні 25 країн світу.

Максимальна швидкість – майже 2,5 тис. км на годину. Бойовий радіус – 550 км, який може набирати висоту вертикальним польотом. Обладнаний 20-мм гарматою, здатною робити до 6 тис. пострілів за хвилину. І може використовувати різні класи сучасних ракет, що здатні вдарити як по повітряних, так і наземних цілях. За багатьма характеристиками цей винищувач перевершує навіть сучасний і маневрений російський Су-35, розповів американський пілот Ден Гемптон.

– Радар у СУ 35 — це технологія 30-річної давності. Радар у F-16 набагато досконаліший і дає набагато більше можливостей збивати цілі на великій відстані. Багато цілей, стільки цілей, скільки у вас ракет. У наших літаках пілот є центральним комп’ютером, і всі датчики, всі дисплеї, авіоніка, зброя, все проходить через пілота. Ми носимо спеціальні шоломи, які дозволяють нам ніколи не дивитися вниз у кабіну. Ми можемо дивитись куди забажаємо, і всі націлювання та зброя, і наша інформація прямо перед нами. Нам ніколи не потрібно відривати пальці від штурвалу, – зазначив Гемптон.

Україна наразі здатна збивати до 90% російських ракет. Новітні системи ППО NASAMS, IRIS-T, Patriot і SAMP/T, які активно передають союзники, перекрити всі життєвою важливі об’єкти в Україні не можуть. І якраз F-16 доповнять цей ланцюг і закриють прогалини, тому що літатимуть вздовж усієї країни.

– Найцікавіше в цих літаках те, що вони можуть дістатися до тих конкретних місць і закрити будь-які щілини чи діри. Отже, якщо ви використовуєте такі системи, як Patriot, С-300 чи інші системи. Скажімо, одна з цих систем повинна вимкнутися, оскільки вона піддається атаці, тоді F-16 дає вам можливість закрити цю прогалину так, щоб у вас не було жодних дірок у вашій мережі ППО, – зазначив Бегвелл.

Якщо проти дронів та крилатих ракет типу Х-101 і Калібр F-16 демонструє себе блискуче, то здолати самостійно балістичні Кинджали, Іскандери або С-300, він, ймовірно, не зможе. Але в такому разі може стати додатковими очима систем ППО.

У небо над більшістю території України ворожі літаки не заходять – бояться бути ураженими ППО. Але на лінії зіткнення росіяни мають часткове домінування у повітрі. Саме під прикриттям авіації окупантам вдається виконувати деякі наземні маневри. Одне з головних завдань F-16 на фронті – це знищення ворожих штурмовиків, гелікоптерів та інших винищувачів, щоб ізолювати район бойових дій від російської авіації. Також вони зможуть прикривати просування української армії на землі.

Для цього в арсеналі бойового сокола є низка ракет повітря-повітря. Зокрема, удосконалена ракета середньої дальності AMRAAM, яка може досягати цілей на відстані до 160 км. На відміну від модернізованих радянських МіГ-29, F-16 може використовувати її практично непомітно для ворожої ППО.

Використання F-16 дозволить і значно розширити спектр озброєнь, які можуть використовувати українські Повітряні сили. Винищувачі можуть застосовувати високоточні авіабомби, як керовані, так і некеровані. Наприклад, керовані бомби JDAM, які можуть вражати цілі з високою точністю, руйнуючи броню або бетонні бункери.

Як F-16 змінить перебіг бойових дій

Спосіб застосування F-16 багато в чому залежить від його модифікації. Попри те, що літак був введений у серійне виробництво ще в 1978 році, він постійно проходив різнопланові апгрейди. Всередині – все модульне, тому вдосконалити його не проблема.

– Остання версія, на якій я літав у 2006 році, мала модифікацію BLOCK 60. І це було чудово. Я маю на увазі кольорові дисплеї, чудове озброєння, паливні баки великої дальності. З найпершими F-16 і, можливо, через 10 років відбувся великий стрибок у технологіях, – зазначив Гемптон.

Сьогодні найновішою версією вважаються Block 70/72 (Viper), які мають дуже потужний радар, що може виявляти та знищувати повітряні цілі на відстані до 150 км. Однак таких модифікацій у Європі дуже мало. На відміну від більш ранніх BLOCK 60 та BLOCK 50-52 – їх на озброєнні американських і союзних військових є тисячі. І чимало з них замінюють більш досконалими літаками п’ятого покоління F-35.

Відповідаючи на запитання, чи буде достатньо Україні три-чотири ескадрильї, тобто 40-50 літаків, колишній командувач ВПС Великої Британії говорить, що все залежить від того, для яких завдань ці винищувачі будуть використовуватися.

– Якщо ми візьмемо 40-50 винищувачів – це не приведе до того, що Україна миттєво запанує над Росією. Цього просто не буде достатньо з об’єктивних причин: навколо все ще є багато наземних систем захисту з обох сторін. Ми говоримо про використання F-16 у найбільш розумний спосіб для створення того, що я називаю місцевими умовами переваги в повітрі. Замість того, щоб намагатися домінувати на всьому кордоні, ви спробуєте використати їх там, де ви оберете, – сказав Бегвелл.

Ці винищувачі безумовно відіграють свою роль у довгостроковій перспективі. Україна зможе повністю скласти пазл в інтегрованій системі оборони неба, коли літаки та системи ППО працюватимуть в єдиній мережі, а ворожі ракети стане набагато простіше збивати.

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