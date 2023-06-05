Готуються до контрнаступу. Росія вигадала нову порцію фейків, аби дискредитувати ЗСУ
Російські окупаційні війська активізовують свої інформаційно-психологічні операції, метою яких є дискредитація українських сил та поширення неправдивої інформації про дії українських військових на полі бою.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
– У російських Тelegram-каналах та соцмережах планується посилення навали поширень недостовірної інформації про бойові дії ЗС України. Та й власних формувань, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з метою деморалізації українців і введення в оману спільноти (зокрема, власного населення) російські пропагандисти поширюватимуть недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська. Навіть якщо контрнаступу і немає.
Для цього заготовлені старі відео та фото, які показують підбиту техніку, загиблих та полонених. А також інші фейкові матеріали.
Нагадуємо, що правдиву інформацію можна отримати тільки в оперативних зведеннях Генерального штабу, структур стратегічних комунікацій, та від визначених офіційних спікерів Сил оборони та ЗС України.
На фронті разом зі штурмовими бригадами піхотинців атакують ворожі позиції також і танкісти. За підтримки аеророзвідки українські вояки знищують позиції рашистів прямим наводенням. Б’ють ворога трофейною технікою, яку забрали у окупантів на Харківщині.Владислав Круглов