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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Готуються до контрнаступу. Росія вигадала нову порцію фейків, аби дискредитувати ЗСУ

кремль
Фото: Pexels

Російські окупаційні війська активізовують свої інформаційно-психологічні операції, метою яких є дискредитація українських сил та поширення неправдивої інформації про дії українських військових на полі бою.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

– У російських Тelegram-каналах та соцмережах планується посилення навали поширень недостовірної інформації про бойові дії ЗС України. Та й власних формувань, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що з метою деморалізації українців і введення в оману спільноти (зокрема, власного населення) російські пропагандисти поширюватимуть недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська. Навіть якщо контрнаступу і немає.

Для цього заготовлені старі відео та фото, які показують підбиту техніку, загиблих та полонених. А також інші фейкові матеріали.

Нагадуємо, що правдиву інформацію можна отримати тільки в оперативних зведеннях Генерального штабу, структур стратегічних комунікацій, та від визначених офіційних спікерів Сил оборони та ЗС України.

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Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Пропаганда Росії, Росія
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