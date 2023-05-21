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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Оккупанты распространили фейк об “исчезновении Залужного” на фоне напряжения в Бахмуте – Маляр

Валерій Залужний
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты запустили фейк о якобы “исчезновении” главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного для деморализации наших военных, в частности в Бахмуте.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

– Главком на месте. Делает свою работу. Только что общались, — подчеркнула она.

Маляр объяснила, что подобные фейки – это типичная информационная технология РФ, направленная на деморализацию украинских защитников. Обычно “информационные волны” агрессора длятся от нескольких часов до одного дня.

Фейковую информацию легко проверить, а эффект она может иметь “в случае точного момента распространения и массовости”.

Маляр отметила, что рашисты не зря именно сейчас распространили ложь о Залужном. Это связано с ситуацией в Бахмуте.

– Сейчас момент распространения понятен – пик напряжения в Бахмуте, когда даже несколько деморализованных военных с нашей стороны им облегчат ситуацию. Собственно, ради этого и куча преждевременных сообщений о “взятии” Бахмута, — проинформировала замминистра.

Как известно, 20 мая основатель террористического формирования ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил, что его боевики якобы полностью захватили Бахмут.

В Министерстве обороны Украины это заявление опровергли. В ведомстве уточнили, что в городе продолжаются тяжелые бои, и украинские военные держат оборону, несмотря на сложную ситуацию.

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Война в Украине, Валерий Залужный, Ганна Маляр, Міноборони України, Російська агресія
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В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение.

Вадим Карпьяк
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