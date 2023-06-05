Пропагандисты распространяют фейк о “смерти” Буданова: стало известно, зачем это нужно РФ
Российские пропагандисты от имени украинских медиа начали распространять фейковую новость якобы о смерти руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации на своих официальных ресурсах.
По данным ЦПД, пропагандисты утверждают, что глава ГУР якобы погиб в результате недавнего ракетного удара, а в Национальном центре Украинский дом уже идет подготовка к его захоронению.
— На самом деле новость о “смерти” руководителя ГУР — очередной информационный вброс врага, — утверждают в Центре противодействия дезинформации.
После неудачной информационной кампании о якобы смерти главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского российская пропаганда пытается снова посеять панику с помощью распространения очередного московского фейка.
За весь период полномасштабной войны россияне насильственно вывезли на оккупированные территории или в РФ около 300 тыс. несовершеннолетних. Причем, называют они это спасением. Пропаганда Кремля разработала даже методичку, которой пытаются оправдать свои действия: мол, Украине не нужны ее дети, и вообще – в России настоящий рай и куча перспектив для молодежи.Егор Ромахло