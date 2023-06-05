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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Пропагандисты распространяют фейк о “смерти” Буданова: стало известно, зачем это нужно РФ

Кирило Буданов
Фото: Минобороны

Российские пропагандисты от имени украинских медиа начали распространять фейковую новость якобы о смерти руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации на своих официальных ресурсах.

По данным ЦПД, пропагандисты утверждают, что глава ГУР якобы погиб в результате недавнего ракетного удара, а в Национальном центре Украинский дом уже идет подготовка к его захоронению.

— На самом деле новость о “смерти” руководителя ГУР — очередной информационный вброс врага, — утверждают в Центре противодействия дезинформации.

После неудачной информационной кампании о якобы смерти главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского российская пропаганда пытается снова посеять панику с помощью распространения очередного московского фейка.

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Залужний

інформаційна війна, Война в Украине, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Александр Сырский, Фейк, Фейкові новини
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Егор Ромахло
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