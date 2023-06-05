Пропагандисти поширюють фейк про “смерть” Буданова: стало відомо, навіщо це потрібно РФ
Російські пропагандисти від імені українських медіа почали поширювати фейкову новину начебто про смерть керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації на своїх офіційних ресурсах.
За даними ЦПД, пропагандисти стверджують, що керівник ГУР нібито загинув внаслідок нещодавнього ракетного удару, а в Національному центрі Український дім вже тривають підготування до його поховання.
– Насправді новина про “смерть” очільника ГУР – черговий інформаційний вкид ворога, – стверджують у Центрі протидії дезінформації.
Після невдалої інформаційної кампанії про нібито смерть головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського російська пропаганда намагається знову посіяти паніку за допомогою розповсюдження чергового московського фейку.
За весь період повномасштабної війни росіяни насильно вивезли на окуповані території або до РФ майже 300 тис. неповнолітніх. При чому, називають вони це порятунком. Пропаганда Кремля розробила навіть методичку, якою намагаються виправдати власні дії: мовляв, Україні не потрібні її діти, і взагалі – у Росії справжній рай і купа перспектив для молоді.Єгор Ромахло