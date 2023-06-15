Сразу после 9-го класса: востребованные профессии, которыми можно овладеть в учреждениях профессионально-технического образования

Спрос на профессионально-технические вакансии на украинском рынке труда стремительно растет. В ближайшие годы эта тенденция будет только крепнуть, говорят образовательные и карьерные эксперты, ведь восстанавливать страну после полномасштабной войны будут именно такие специалисты и специалистки.

В ком сейчас так нуждается государство для восстановления? Как, когда и с чего стоит начинать профессиональный путь в востребованных сферах?

Факты ICTV искали ответы эксклюзивно вместе со специалистами профориентационной кампании CVIDOMI: восстанавливать страну от Малой академии наук и UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения.

Специалисты с профессионально-техническим образованием востребованы уже сейчас

Дмитрий Завгородний, заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации рассказывает, что квалифицированные рабочие именно профессионально-технического направления часто в дефиците, ведь буквально нужны всегда и везде. А в условиях полномасштабной войны и в перспективе для восстановления — еще сильнее. Более 70% всех вакансий в Украине — это предложения для специалистов с профессиональным образованием.

– Крупные производства ищут операторов машин, инженеров-строителей, закройщиков и портных, технологов, логистов. В сфере обслуживания требуются пекари, кондитеры, парикмахеры. Если же ощущаете желание брать индивидуальные заказы и работать на себя — такая возможность тоже есть, – говорит Завгородний.

Десять наиболее востребованных профессий на Едином портале вакансий — это именно профессионально-технические специальности. А в Украине имеем несоответствие между тем, что нужно работодателям, и тем, что могут предложить работники и работницы. Во время восстановления нашего государства после победы это будет еще заметнее, считает Вероника Бородулина, исследовательница развития профессионально-технического образования в Украине от ОО Совет женщин Донетчины.

– По результатам Национального исследования “Украина-2035: человеческий капитал и рынок труда” среди наиболее актуальных послевоенных профессий есть строители, специалисты по автоматизации процессов, энергетики, в частности в контексте именно альтернативной энергетики, – говорит Бородулина.

По словам Бородулиной, со временем большинство процессов будет роботизировано и тогда будут появляться новые профессии на грани индустриального производства и информационных и когнитивных технологий. Например, оператор-монтажник робототехники, специалист по обслуживанию кибернетического оборудования, архитектор и дизайнер виртуальной реальности и так далее.

Профессионально-техническое образование в Украине обновляется

Множество стереотипов делали профессионально-техническое образование непривлекательным. Среди них — гендерные предубеждения. Еще несколько лет назад 450 профессий были запрещены для женщин. Все изменилось, говорит Вероника Бородулина.

– Девушки начали учиться на таких специальностях, как тракторист-машинист, слесарь по ремонту сельскохозяйственных (лесохозяйственных) машин и оборудования и др. Больше ребят идут учиться на повара/ повара-кондитера, проводника, оператора компьютерного набора, и это нормально воспринимается обществом и учениками.

Социальный стереотип о том, что подобное образование непрестижно, тянется со времен советского прошлого, является неоправданным и не имеет подтверждения в реальной жизни, считают эксперты.

Сейчас, рассказывают в Министерстве образования, активно продолжается реформа модернизации профессионально-технического и предвысшего образования. Последнее — это подготовка специалистов в колледжах.

– Мы активно работаем, чтобы осовременить содержание образования и инфраструктуру учреждений. За последние 3 года реформы был утвержден 151 новый образовательныйстандарт и создано 435 учебно-практических центров на базе учреждений профессионального образования, – говорит Дмитрий Завгородний.

По данным МОН, квалифицированный специалист профессионально-технического направления за месяц может заработать значительно больше, чем другие специалисты в среднем на рынке. Например, на одном из сервисов онлайн-заказов средний чек на услуги швеи — около 900 гривен. А самих заказов в системе тысячи, особенно в условиях, когда наблюдается большой спрос на одежду для военных, говорят в министерстве.

До полномасштабной войны работала дуальная форма профессионально-технического образования, которая предусматривала 70% обучения учащихся на производстве. Такая система позволила легко трудоустроиться более 80% выпускников и выпускниц. К тому же ныне заведения профессионального образования имеют контракты с более чем четырьмя тысячами работодателей.

Вероника Бородулина приводит три преимущества профессионально-технического образования для получения соответствующей специальности:

Первое — трудоустройство. Оно почти стопроцентное. Это обосновано региональным и государственным заказом специалистов.

трудоустройство. Оно почти стопроцентное. Это обосновано региональным и государственным заказом специалистов. Второе — конкурентная заработная плата. По данным портала Work.ua, средняя заработная плата автослесаря — 25 000 гривен, специалист по шитью получает 19 000 грн, парикмахер — 20 000 грн. В то время как юристы получают 16 800 грн, менеджер ресторана — 17 000 грн, экономист — 16 500 грн.

конкурентная заработная плата. По данным портала Work.ua, средняя заработная плата автослесаря — 25 000 гривен, специалист по шитью получает 19 000 грн, парикмахер — 20 000 грн. В то время как юристы получают 16 800 грн, менеджер ресторана — 17 000 грн, экономист — 16 500 грн. Третья — востребованность. По анализу многих исследований, наиболее востребованы это именно профессионально-технические специальности. Особенно высокий спрос на эти профессии еще впереди — наступит во время восстановления нашей страны.

Чтобы много зарабатывать и быстро найти работу — нужны современные навыки

О востребованных компенетнтностях в перспективных профессиях будущего, которыми можно начать овладевать уже после 9-го класса, Фактам эксклюзивно рассказали представители и представительницы пяти отраслей: строительной, медицинской, архитектурной, аграрной и развития БпЛА (беспилотных летательных аппаратов. — Ред.).

Инженер-строитель в компании Saga Development Виктория Запара

– Сейчас нужны руководители, которые способны работать в условиях неопределенности и подстраиваться к изменениям. Чувствовать, куда движется рынок, и вести за собой команду. Также нужны конструкторы.

Виктория Запара убеждена: в условиях полномасштабной войны важны команды, способные оценить уровень сложности участка и сформировать новую концепцию градостроительства.

– Очень нужны инженеры-сметчики. В тренде бюджето-ориентированное проектирование из-за потока средств от внешних инвесторов, – говорит Виктория.

Медбрат больницы Охматдет Владислав Кравченко

– В связи с ожидаемым повышением заболеваемости в результате войны, наша медицина нуждается в специалистах почти всех направлений, в частности — это реаниматологи, хирурги, анестезиологи, терапевты.

Особенно, считает Владислав, в небольших городах и городках, районных центрах и селах медицинские сестры и братья сейчас являются крайне ценными и необходимыми. Последних профессионально готовят в профессиональных колледжах, откуда можно сразу идти на работу и параллельно продолжить обучение в вузе.

Архитектор, соучредитель проекта Урбанина Максим Головко

– Нужно много молодых архитекторо, но в первую очередь нужны представители и представительницы новых специальностей, которых у нас и раньше было мало, – рассказывает архитектор.

По словам Максима, крайне нужны градостроители, ландшафтные архитекторы, реставраторы, архитекторы общественных зданий.

– Но важнее всего, чтобы они умели работать с общинами, современными технологиями, такими, как искусственный интеллект, разбирались в городских данных и умели мыслить стратегически, – говорит специалист.

Оператор БпЛА в сельском хозяйстве от компании Drone.UA Сергей Гурзенков

На украинском рынке профессия оператора агродрона очень актуальна, ведь Украина в 2021 году стала первой в мире по скорости внедрения в агропроизводство дронов-опрыскивателей, а в 2022 году, несмотря на сложные условия, удержала лидерство в Европе и заняла 40% общеевропейского рынка, говорит Сергей.

– Сейчас рынок агродронов продолжает развиваться, несмотря ни на что. В частности, стремительных оборотов набирает рынок сервисных услуг, которые предоставляют с помощью дронов-опрыскивателей (внесение СЗР, удобрений). Количество компаний, предоставляющих эти услуги, растет. Соответственно, нужны квалифицированные специалисты для проведения внесений веществ дронами.

Фермер-агроном и владелица собственного аграрного хозяйства Ксения Костенко

– Заработная плата профессионального агронома часто не ниже зарплаты ІТ-специалистов, которые считаются эталоном высокой зарплаты, – говорит Ксения.

По ее мнению, основная потребность агросферы сейчас — это профессиональные агрономы и механизаторы.

– Новейшие комбайны по своему управлению приравниваются к самолетам. Это сложные системы электроники и управления. Современный агроном или агрономка — это специалист по биологии, химии, гидромелиорации, электронной аналитики полей и многое другое, – отмечает она.

Больше о возможностях этих востребованных профессий смотрите в видеопроекте “CVIDOMI: восстанавливать страну” от МАН.

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