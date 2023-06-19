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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ворог здійснює активний наступ: Міноборони про ситуацію на Лиманському і Куп‘янському напрямках

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

На східних територіях України зараз спостерігається складна ситуація. Там тривають запеклі бої, оскільки російські війська підтягнули сили.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, ворог підтягнув сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках, намагаючись перехопити ініціативу в українських воїнів. 

Водночас фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої. 

За словами Маляр, ворог не залишає своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Наразі для ворога – це основний напрямок наступу. 

Заступниця міністра оборони зазначає, що РФ сконцентрувала на Сході України значну кількість своїх підрозділів, зокрема, десантно-штурмових. Проте українські захисники мужньо діють в умовах переваги ворога в силах та засобах, не даючи РФ просуватися.

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Війна в Україні, Війна на Донбасі, Ганна Маляр, ЗСУ, Міноборони України, Україна-Росія
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