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Продолжится поиск слабых мест РФ. В ближайшую неделю мы не увидим контрнаступления ВСУ — разведка Эстонии

ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают мероприятия первой фазы наступательной операции, а именно проведение разведки с целью поиска слабых мест в оборонительных позициях российских оккупантов.

Об этом сообщил начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг, пишет ERR.

— Очевидно, что инициатива находится в руках Вооруженных сил Украины, а это означает, что они выбирают время, место и средства, которыми будут атаковать подразделения противника, — сказал он.

Гросберг отметил, что Россия будет пытаться максимально уничтожить наступательные возможности Украины, используя артиллерийский огонь, минные поля, а также удары с воздуха.

По его словам, россияне потратили на развитие своих оборонительных объектов последние девять месяцев.

— По этой причине и для того, чтобы не рисковать, украинцы подходят к своей операции более методично, более осторожно и спокойно, поскольку и человеческие, и технические ресурсы, по сути, на вес золота, — добавил начальник разведцентра Сил обороны Эстонии.

Он подчеркнул, что на следующей неделе продолжится поиск слабых мест в российских линиях и, вероятно, по всей линии фронта.

— Мы не увидим наступления в течение следующих семи дней, — резюмировал Гросберг.

Ранее американский генерал, экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес сообщил, что Вооруженные силы Украины еще не начали основную фазу долгожданного контрнаступления.

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Источник: ERR

Война в Украине, Естонія, ВСУ, контрнаступ
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