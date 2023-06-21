В Киеве появилась мошенническая схема со счетчиками: что известно

Рекламные объявления в интернете и на досках объявлений о предоставлении услуг по поверке счетчиков централизованного отопления и горячего водоснабжения, которые якобы предлагает КП Киевтеплоэнерго, являются фейковыми.

Об этом сообщили в пресс-службе КП Киевтеплоэнерго.

Тепловики призывают украинцев быть бдительными и тщательно проверять сертификаты коммерческих структур, предлагающих услуги по поверке приборов учета.

В Киевтеплоэнерго отметили, что проводить поверку могут исключительно сертифицированные организации из перечня, опубликованного на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

— Клиенты Киевтеплоэнерго могут самостоятельно выбрать организацию для поверки счетчика или воспользоваться сайтом коммунального концерна Центр коммунального сервиса. После проведения поверки соответствующие документы необходимо предоставить в ЦКС через каналы обслуживания, — говорится в сообщении.

На предприятии также напомнили о принятом правительством решении о возобновлении обязательной поверки квартирных счетчиков отопления и горячей воды, которое распространяется на всю территорию Украины, за исключением временно оккупированных территорий и регионов, где идут активные боевые действия.

В то же время КП Киевтеплоэнерго начало получать от клиентов уведомления о появлении манипулятивных предложений коммерческих структур о поверке приборов учета вроде бы от имени или в интересах теплоснабжающего предприятия.

— Согласно действующему законодательству, КП Киевтеплоэнерго не предоставляет услуги по поверке индивидуальных приборов учета самостоятельно или через любые посторонние организации, не имеет договоров ни с одной коммерческой структурой этого направления и не делегирует право осуществлять соответствующие услуги от своего имени, — сообщили на предприятии.

Там посоветовали в случае информационной манипуляции обращаться с соответствующим заявлением в Антимонопольный комитет Украины и органы защиты прав потребителей.

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