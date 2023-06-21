У Києві з’явилася шахрайська схема з лічильниками: що відомо

Рекламні оголошення в Інтернеті та на дошках оголошень про надання послуг з повірки лічильників централізованого опалення та гарячого водопостачання, які начебто пропонує КП Київтеплоенерго, є фейковими.

Про це повідомили у пресслужбі КП Київтеплоенерго.

Тепловики закликають українців бути пильними і ретельно перевіряти сертифікати комерційних структур, які пропонують послуги з повірки приладів обліку.

У Київтеплоенерго зазначили, що проводити повірку можуть виключно сертифіковані організації з переліку, оприлюдненому на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

– Клієнти Київтеплоенерго можуть самостійно обрати організацію для повірки лічильника або скористатись сайтом комунального концерну Центр комунального сервісу. Після проведення повірки відповідні документи необхідно надати до ЦКС через канали обслуговування, – йдеться у повідомленні.

На підприємстві також нагадали про ухвалене урядом рішення про відновлення обов’язкової повірки квартирних лічильників опалення та гарячої води, яке поширюється на усю територію України, за винятком тимчасово окупованих територій та регіонів, де йдуть активні бойові дії.

Водночас КП Київтеплоенерго почало отримувати від клієнтів повідомлення про появу маніпулятивних пропозицій комерційних структур про повірку приладів обліку начебто від імені або в інтересах теплопостачального підприємства.

– Згідно з чинним законодавством, КП Київтеплоенерго не надає послуги з повірки індивідуальних приладів обліку самостійно чи через будь-які сторонні організації, не має договорів з жодною комерційною структурою цього спрямування та не делегує право здійснювати відповідні послуги від свого імені, – повідомили на підприємстві.

Там порадили у разі інформаційної маніпуляції звертатися із відповідною заявою до Антимонопольного комітету України та до органів захисту прав споживачів.

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