Почему пришлось повысить тарифы на свет для украинцев: объяснение директора Yasno
Кабинет министров согласовал повышение тарифа на электроэнергию для украинцев, поскольку предыдущий не соответствовал рыночным ценам. А разницу приходилось покрывать государственным компаниям.
Такие разъяснения обнародовал на своей Facebook-странице гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.
В качестве примера он опубликовал инфографику, на которой изображена структура тарифа на электроэнергию в Днепропетровской области. Согласно этим данным, поставщик тратит 5,44 грн за киловатт, чтобы обеспечить электроэнергией бытовых потребителей.
При этом тариф, по которому население покупает электричество у поставщика, гораздо ниже. До 1 июня он составлял 1,44 или 1,68 грн за киловатт (в зависимости от объема потребления), а сейчас – 2,64 грн за киловатт.
Разницу поставщикам (а это 25 компаний) покрывают за счет доходов государственных энергогенерирующих предприятий – Энергоатома и Укргидроэнерго.
– Учитывая объемы потребления населения по всей стране, эти компании ежемесячно должны платить колоссальные суммы на покрытие разницы между рыночной ценой на электроэнергию и регулируемым тарифом, — подчеркнул Коваленко.
Он обратил внимание, что до повышения тарифа госкомпаниям приходилось компенсировать примерно 140 млрд грн в год, или 3,76 грн с киловатта электричества.
Коваленко отметил, что финансовая ситуация государственных предприятий сейчас не наилучшая, поскольку из-за агрессии РФ они потеряли объемы генерации и подверглись разрушениям от ракетных атак.
– Внутри системы рос долг: поставщики недополучали компенсацию, недоплачивало сетям и Укрэнерго, энергетическая инфраструктура имела дефицит средств на восстановление. Изменение тарифа уменьшит финансовую нагрузку на государственную генерацию, – рассказал он.
Коваленко заверил, что поставщики не получат больше дохода от подорожания электроэнергии. Лишь уменьшится размер компенсации разницы в тарифе, которую оплачивает государство.
Гендиректор Yasno посоветовал украинцам, у которых расходы на коммунальные услуги превышают 15% дохода, обратиться за субсидией или льготами.
Как известно, с 1 июня в Украине выросли цены на электроэнергию для населения. Теперь действует единый тариф на электричество для бытовых потребителей – 2,64 грн за кВт.
После повышения средняя сумма в платежке за электроэнергию для одной семьи ориентировочно возрастет на сумму до 250 грн.