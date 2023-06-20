Почему пришлось повысить тарифы на свет для украинцев: объяснение директора Yasno

Кабинет министров согласовал повышение тарифа на электроэнергию для украинцев, поскольку предыдущий не соответствовал рыночным ценам. А разницу приходилось покрывать государственным компаниям.

Такие разъяснения обнародовал на своей Facebook-странице гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

В качестве примера он опубликовал инфографику, на которой изображена структура тарифа на электроэнергию в Днепропетровской области. Согласно этим данным, поставщик тратит 5,44 грн за киловатт, чтобы обеспечить электроэнергией бытовых потребителей.

При этом тариф, по которому население покупает электричество у поставщика, гораздо ниже. До 1 июня он составлял 1,44 или 1,68 грн за киловатт (в зависимости от объема потребления), а сейчас – 2,64 грн за киловатт.

Разницу поставщикам (а это 25 компаний) покрывают за счет доходов государственных энергогенерирующих предприятий – Энергоатома и Укргидроэнерго.

– Учитывая объемы потребления населения по всей стране, эти компании ежемесячно должны платить колоссальные суммы на покрытие разницы между рыночной ценой на электроэнергию и регулируемым тарифом, — подчеркнул Коваленко.

Он обратил внимание, что до повышения тарифа госкомпаниям приходилось компенсировать примерно 140 млрд грн в год, или 3,76 грн с киловатта электричества.

Коваленко отметил, что финансовая ситуация государственных предприятий сейчас не наилучшая, поскольку из-за агрессии РФ они потеряли объемы генерации и подверглись разрушениям от ракетных атак.

– Внутри системы рос долг: поставщики недополучали компенсацию, недоплачивало сетям и Укрэнерго, энергетическая инфраструктура имела дефицит средств на восстановление. Изменение тарифа уменьшит финансовую нагрузку на государственную генерацию, – рассказал он.

Коваленко заверил, что поставщики не получат больше дохода от подорожания электроэнергии. Лишь уменьшится размер компенсации разницы в тарифе, которую оплачивает государство.

Гендиректор Yasno посоветовал украинцам, у которых расходы на коммунальные услуги превышают 15% дохода, обратиться за субсидией или льготами.

Как известно, с 1 июня в Украине выросли цены на электроэнергию для населения. Теперь действует единый тариф на электричество для бытовых потребителей – 2,64 грн за кВт.

После повышения средняя сумма в платежке за электроэнергию для одной семьи ориентировочно возрастет на сумму до 250 грн.

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