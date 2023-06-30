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Валентина Чорна, редактор ленты

”Заблудился” по дороге в воинскую часть: на Закарпатье уклонист проведет 4 года за решеткой

“Заблудился” по дороге в воинскую часть: на Закарпатье уклонист проведет 4 года за решеткой

Закарпатский апелляционный суд отменил “условное” наказание, которое назначил суд первой инстанции 40-летнему жителю села Сокирница Хустского района за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации.

Мужчина будет отбывать реальный срок за решеткой — 4 года.

Следствием установлено, что после начала полномасштабного вторжения житель Сокирницы прибыл в районный ТЦК, от прохождения медицинского осмотра письменно отказался.

Впоследствии, во время переезда группы военнообязанных в воинскую часть, воспользовался технической остановкой и скрылся в неизвестном направлении.

Как рассказал сам осужденный, во время остановки на территории Львовщины он отошел в поисках магазина и “заблудился”.

После этого мужчина вышел за пределы населенного пункта, перешел реку и прошел одно село – прежде, чем его нашли. В то же время другие военнообязанные подтвердили, что группе сообщили о запрете отлучаться без сопровождения.

Ранее житель Хустского района уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас приговор в отношении него вступил в законную силу.

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“Заблудился” по дороге в воинскую часть: на Закарпатье уклонист проведет 4 года за решеткой

Источник: Закарпатская областная прокуратура

Источник: УНИАН
Война в Украине, військовослужбовці, Закарпатье, мобілізація
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