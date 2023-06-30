”Заблукав” дорогою до військової частини: на Закарпатті ухилянт проведе 4 роки за ґратами

Закарпатський апеляційний суд скасував “умовне” покарання, яке призначив суд першої інстанції 40-річному жителю села Сокирниця Хустського району за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Чоловік відбуватиме реальний термін за ґратами – 4 роки.

Слідством встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення житель Сокирниці прибув до районного ТЦК, але від проходження медичного огляду письмово відмовився.

Згодом, під час переїзду групи військовозобов’язаних до військової частини, скористався технічною зупинкою і втік у невідомому напрямку.

Як розповів сам засуджений, під час зупинки на території Львівщини він відійшов у пошуках магазину та “заблукав”.

Після цього чоловік вийшов за межі населеного пункту, перейшов річку та пройшов одне село, перш ніж його знайшли. Водночас інші військовозобов’язані підтвердили, що групу повідомили про заборону відлучатися без супроводу.

Раніше житель Хустщини вже притягався до кримінальної відповідальності. Наразі вирок щодо нього набув законної сили.

Джерело: Закарпатська обласна прокуратура

Джерело : УНІАН

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