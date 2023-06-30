Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Ексклюзив
Її шукали 6 місяців, а ДНК так і не збіглася: донька про загибель матері через удар по ТЦ Амстор у Кременчуці
Повалив на підлогу, вдарив ногою в голову та лупцював кулаками. У Білій Церкві чоловік побив працівницю АЗС
Чи витримає ЗАЕС вибух та які території в зоні підвищеного ризику – радіобіолог
Запоріжжя, Муравейник, Москаленки: в Україні перейменують низку населених пунктів
Ексклюзив
Я кричала: Будь ласка, лишися вдома! Історія жінки, що втратила чоловіка під час удару по ТЦ у Кременчуці
Суспільство
Валентина Чорна, редакторка стрічки

”Заблукав” дорогою до військової частини: на Закарпатті ухилянт проведе 4 роки за ґратами

“Заблукав” дорогою до військової частини: на Закарпатті ухилянт проведе 4 роки за ґратами

Закарпатський апеляційний суд скасував “умовне” покарання, яке призначив суд першої інстанції 40-річному жителю села Сокирниця Хустського району за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Чоловік відбуватиме реальний термін за ґратами – 4 роки.

Слідством встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення житель Сокирниці прибув до районного ТЦК, але від проходження медичного огляду письмово відмовився.

Згодом, під час переїзду групи військовозобов’язаних до військової частини, скористався технічною зупинкою і втік у невідомому напрямку.

Як розповів сам засуджений, під час зупинки на території Львівщини він відійшов у пошуках магазину та “заблукав”.

Після цього чоловік вийшов за межі населеного пункту, перейшов річку та пройшов одне село, перш ніж його знайшли. Водночас інші військовозобов’язані підтвердили, що групу повідомили про заборону відлучатися без супроводу.

Раніше житель Хустщини вже притягався до кримінальної відповідальності. Наразі вирок щодо нього набув законної сили.

Читайте також
До $9 тис. за перетин кордону: СБУ ліквідувала 5 нових схем утечі “ухилянтів”
“Заблукав” дорогою до військової частини: на Закарпатті ухилянт проведе 4 роки за ґратами

Джерело: Закарпатська обласна прокуратура

Джерело: УНІАН
Війна в Україні, військовослужбовці, Закарпаття, мобілізація
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Без Плану дій: глава Міноборони Британії запропонував полегшити шлях України до НАТО
Бен Воллес
Зеленський: Протидія екоциду – один із пунктів формули миру, маємо реалізувати кожен її пункт
Володимир Зеленський
Країни ЄС продовжать надавати зброю для потреб України – висновки Євроради
боєприпаси
Україна почала навчання на випадок аварії на ЗАЕС: у яких областях можуть евакуювати 300 тис. людей
Запорізька АЕС
Дальність до 300 км і кілька модифікацій: що відомо про ракети ATACMS
ATACMS
Відео
Що робити, якщо вибухне Запорізька АЕС і який радіус ураження

Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
”Мене поранило, а свої кинули”: історії полонених російських загарбників
“Заблукав” дорогою до військової частини: на Закарпатті ухилянт проведе 4 роки за ґратами
Отримали довідку про знесення будинку, але жодних робіт не було: скандал в Ірпені
“Заблукав” дорогою до військової частини: на Закарпатті ухилянт проведе 4 роки за ґратами
Їхав подивитися на “нацистів”, а залишився допомагати ЗСУ: історія польського парамедика
“Заблукав” дорогою до військової частини: на Закарпатті ухилянт проведе 4 роки за ґратами
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (28.06.2023)
“Заблукав” дорогою до військової частини: на Закарпатті ухилянт проведе 4 роки за ґратами
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь