С 11 июля в Украине ограничивают продажу табачных изделий: что известно

11 июля 2023 года в Украине вступает в силу закон №1978 О внесении изменений в некоторые законы Украины об охране здоровья населения от вредного воздействия табака, который парламентарии приняли в конце 2021 года.

Об этом сообщают в Госпродпотребслужбе.

Новый закон регламентирует следующие изменения:

запретят рекламу и стимулирование продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним;

установят штраф за реализацию лицам, не достигшим 18 лет, в размере 1 020 грн, а в случае повторного в течение года нарушения — 10 200 грн;

запретят продажу ароматизированных сигарет и табака для самокруток;

введут ответственность за курение с использованием устройств для нагревания во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет.

Как говорится в пояснительной записке, что употребление табака — одна из основных причин смертности, которую можно предотвратить. Так, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от болезней, вызванных употреблением табака, ежегодно умирает более 8 миллионов человек в мире. В Украине эта цифра составляет около 130 тысяч человек.

– Употребление табачных изделий является одним из основных факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний, на которые приходится 84% всех смертей в Украине, – говориться в сообщении.

Главными целями законопроекта является обеспечение высокого уровня защиты здоровья людей, особенно детей и молодежи, от курения, что будет способствовать уменьшению заболеваемости и преждевременной смертности от неинфекционных болезней, в частности заболеваний, вызванных употреблением табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей.

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