З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо

11 липня 2023 року в Україні набуває чинності закон №1978 Про внесення змін до деяких законів України про охорону здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну, який парламентарії ухвалили наприкінці 2021 року.

Про це повідомляють у Держпродспоживслужбі.

Новий закон регламентує такі зміни:

заборонять рекламу та стимулювання продажів тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин до них;

встановлять штраф за реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1 020 грн, а в разі повторного протягом року порушення — 10 200 грн;

заборонять продаж ароматизованих сигарет і тютюну для самокруток;

запровадять відповідальність за заборону куріння з використанням пристроїв для нагрівання в усіх громадських місцях і приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарет.

Як йдеться у пояснювальній записці, що вживання тютюну — одна з основних причин смертності, якій можна запобігти. Так, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), від хвороб, спричинених вживанням тютюну, щороку помирає понад 8 мільйонів людей у світі. В Україні ця цифра становить близько 130 тисяч осіб.

– Вживання тютюнових виробів є одним з основних чинників ризику виникнення неінфекційних захворювань, на які припадає 84% усіх смертей в Україні, – йдеться у повідомленні.

Головними цілями законопроєкту є забезпечення високого рівня захисту здоров’я людей, особливо дітей та молоді, від паління, що сприятиме зменшенню захворюваності та передчасної смертності від неінфекційних хвороб, зокрема захворювань, спричинених вживанням тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин.

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