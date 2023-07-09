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Суспільство
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо

сигарети, куріння

11 липня 2023 року в Україні набуває чинності закон №1978 Про внесення змін до деяких законів України про охорону здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну, який парламентарії ухвалили наприкінці 2021 року. 

Про це повідомляють у Держпродспоживслужбі.

Новий закон регламентує такі зміни:

  • заборонять рекламу та стимулювання продажів тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин до них;
  • встановлять штраф за реалізацію особам, які не досягли 18 років, у розмірі 1 020 грн, а в разі повторного протягом року порушення — 10 200 грн;
  • заборонять продаж ароматизованих сигарет і тютюну для самокруток;
  • запровадять відповідальність за заборону куріння з використанням пристроїв для нагрівання в усіх громадських місцях і приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарет.
З 11 липня в Україні обмежують продаж тютюнових виробів: що відомо

Фото: Держпродспоживслужба

Як йдеться у пояснювальній записці, що вживання тютюну — одна з основних причин смертності, якій можна запобігти. Так, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), від хвороб, спричинених вживанням тютюну, щороку помирає понад 8 мільйонів людей у світі. В Україні ця цифра становить близько 130 тисяч осіб.

– Вживання тютюнових виробів є одним з основних чинників ризику виникнення неінфекційних захворювань, на які припадає 84% усіх смертей в Україні, – йдеться у повідомленні. 

Головними цілями законопроєкту є забезпечення високого рівня захисту здоров’я людей, особливо дітей та молоді, від паління, що сприятиме зменшенню захворюваності та передчасної смертності від неінфекційних хвороб, зокрема захворювань, спричинених вживанням тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин.  

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Держпродспоживслужба, сигарети, тютюнові вироби
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