Это только начало: эксперты объяснили, как удары по складам и логистике РФ изменят ситуацию на фронте

В Макеевке, Ясиноватой и Волновахе Донецкой области на этой неделе ударили по складам с боеприпасами и нефтебазам, которые использовали российские оккупанты для ведения полномасштабной войны против Украины.

Факты ICTV спросили у военных аналитиков, как это может повлиять на ситуацию на фронте. Так, Александр Мусиенко отметил, что Макеевку захватчики активно использовали для хранения боеприпасов, снарядов для реактивной и ствольной артиллерии.

— Российские войска делают очень существенный акцент в обороне на артиллерию, на минометы и другие виды вооружения. Это реактивная, ствольная артиллерия, соответственно, снаряды и боеприпасы к ней. Они под особым прицелом украинских войск, как и сама артиллерия, — утверждает Мусиенко.

Военный эксперт Роман Свитан обратил внимание, что именно в Макеевку в последнее время россияне вывезли большое количество складов из Донецка, части Ясиноватой. По его мнению, Макеевка стала для этого региона тыловым объектом.

— До нее не достает армейская артиллерия. До Донецка достает, а до Макеевки — нет. Поэтому в Макеевку были вывезены склады с прифронтовых участков. Туда завозят военную амуницию, которая потом расходится на линию фронта, причем радиально. Макеевка в этом смысле самое лучшее место. От нее примерно одинаковое расстояние и до Марьинки, и до Авдеевки, и до Горловки, — отметил Свитан.

Мусиенко объяснил, как удары по складам с боеприпасами и нефтебазам оккупантов могут изменить ситуацию на фронте.

По его словам, это уменьшает возможности к обороне врага на определенных направлениях и усложняет российскую логистику, потому что теперь нужно подвозить с других складов, искать места для размещения боеприпасов и снарядов.

— Это создает проблемы для врага. Это только начало. Как только наши партнеры будут предоставлять большее количество оружия, снарядов, боеприпасов — будет увеличиваться интенсивность огня. Это имеет аккумулятивный эффект. Это уменьшает обороноспособность российских войск, создает мощный психологический эффект давления. Они должны осознавать и понимать, что чем ближе они к фронту — тем больше вероятность, что будут просто уничтожены. Или их склады, или они непосредственно. В конце концов, это должно привести к ускорению наших контрнаступательных действий на определенных направлениях, — считает Мусиенко.

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