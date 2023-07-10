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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Россия перебросила к границам Сумщины группу курсантов-снайперов — ЦНС

Россия перебросила к границам Сумщины группу курсантов-снайперов — ЦНС
Фото: Getty Images

Россия перебросила к границе с Сумской областью группу курсантов-снайперов, которые будут сдавать экзамены в условиях боевых действий.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

— Россияне перебросили к границе с Украиной 80 выпускников снайперских курсов для сдачи экзаменов в боевых условиях, — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом россияне планируют проводить обучение вдоль границ Сумской области.

— Однако есть высокая вероятность того, что экзамены новые снайперы не сдадут и будут ликвидированы, — информируют в ЦНС.

Напомним, что 4 июля стало известно о гибели двух жителей приграничного населенного пункта Сумской области при попытке проникновения российских военных на территорию Украины.

10 июля в ОВА заявили, что нужно эвакуировать жителей Сумщины из пятикилометровой зоны.

Война в Украине, Російська агресія, Сумская область
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