Россия перебросила к границам Сумщины группу курсантов-снайперов — ЦНС
Россия перебросила к границе с Сумской областью группу курсантов-снайперов, которые будут сдавать экзамены в условиях боевых действий.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
— Россияне перебросили к границе с Украиной 80 выпускников снайперских курсов для сдачи экзаменов в боевых условиях, — говорится в сообщении.
Отмечается, что таким образом россияне планируют проводить обучение вдоль границ Сумской области.
— Однако есть высокая вероятность того, что экзамены новые снайперы не сдадут и будут ликвидированы, — информируют в ЦНС.
Напомним, что 4 июля стало известно о гибели двух жителей приграничного населенного пункта Сумской области при попытке проникновения российских военных на территорию Украины.
10 июля в ОВА заявили, что нужно эвакуировать жителей Сумщины из пятикилометровой зоны.