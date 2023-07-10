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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Це лише початок: експерти пояснили, як удари по складах і логістиці РФ змінять ситуацію на фронті

Це лише початок: експерти пояснили, як удари по складах і логістиці РФ змінять ситуацію на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

У Макіївці, Ясинуватій та Волновасі Донецької області цього тижня вдарили по складах з боєприпасами та нафтобазах, які використовували російські окупанти для ведення повномасштабної війни проти України.

Факти ICTV запитали у військових аналітиків, як це може вплинути на ситуацію на фронті. Так, Олександр Мусієнко зазначив, що Макіївку загарбники активно використовували для зберігання боєприпасів, снарядів для реактивної та ствольної артилерії.

– Російські війська роблять дуже суттєвий акцент в обороні на артилерію, на міномети та інші види озброєння. Це реактивна, ствольна артилерія, відповідно, снаряди та боєприпаси до неї. Вони під особливим прицілом українських військ, як і сама артилерія, – стверджує Мусієнко.

Військовий експерт Роман Світан звернув увагу, що саме в Макіївку останнім часом росіяни вивезли велику кількість складів з Донецька, частини Ясинуватої. На його думку, Макіївка стала для цього регіону тиловим об’єктом.

– До неї не дістає армійська артилерія. До Донецька дістає, а до Макіївки – ні. Тому в Макіївку було вивезено склади з прифронтових ділянок. Туди завозять військову амуніцію, яка потім розходиться на лінію фронту, до того ж радіально. Макіївка в цьому сенсі найкраще місце. Від неї приблизно однакова відстань і до Мар’їнки, і до Авдіївки, і до Горлівки, – зазначив Світан.

Мусієнко пояснив, як удари по складах з боєприпасами та нафтобазах окупантів можуть змінити ситуацію на фронті.

За його словами, це зменшує можливості до оборони ворога на певних напрямках та ускладнює російську логістику, тому що тепер потрібно підвозити з інших складів, шукати місця для розміщення боєприпасів і снарядів.

– Це створює проблеми для ворога. Це лише початок. Як тільки наші партнери надаватимуть більшу кількість зброї, снарядів, боєприпасів – збільшуватиметься інтенсивність вогню. Це має акумулятивний ефект. Це зменшує обороноздатність російських військ, створює потужний психологічний ефект тиску.

Вони повинні усвідомлювати та розуміти, що чим ближче вони до фронту – тим більше ймовірність, що будуть просто знищені. Або їхні склади, або вони безпосередньо. Зрештою, це має призвести до пришвидшення наших контрнаступальних дій на певних напрямках, – вважає Мусієнко.

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Це лише початок: експерти пояснили, як удари по складах і логістиці РФ змінять ситуацію на фронті

Війна в Україні, Вибухи на складах боєприпасів, ЗСУ, Олександр Мусієнко, Роман Світан, українські військові
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