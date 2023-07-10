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Общество
Валентина Чорна, редактор ленты

С сентября Ощадбанк не будет выплачивать пенсии и соцпомощь на карты некоторым украинцам — причина

Гроші, гривня,
Фото: Pixabay

С 1 сентября 2023 года Ощадбанк возобновляет процедуры физической идентификации пенсионеров и получателей социальной помощи из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Как сообщила пресс-служба банка, такое требование существовало и раньше, но было временно отменено из-за карантинных ограничений, связанных с Covid-19.

Физическая идентификация происходит в три этапа:

  • Личное обращение пенсионера или получателя социальной помощи в любое отделение Ощадбанка. При себе следует иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и основную платежную карту или основное электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ).
  • Предъявление работнику Ощадбанка одновременно основной платежной карты или основного ЭПУ и паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.
  • Проведение пенсионером или получателем социальной помощи операции получения наличных или просмотра остатка средств на счете через кассовый POS-терминал (то есть выполнение операции, которая предусматривает введение лицом ПИН-кода), или установления/изменения ПИН-кода с использованием основной платежной карты или основного ЭПП.

При отсутствии прохождения физической идентификации получателями пенсий или социальных выплат из числа ВПЛ Ощадбанк будет останавливать расходные операции по карточному счету.

После прохождения внутренне перемещенным лицом физической идентификации по установленной процедуре расходные операции по счету автоматически разблокируются банком не позднее следующего календарного дня.

Также в банке напомнили, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №637 от 05.11.2014 пенсионерам — внутренне перемещенным лицам, которые имеют электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ), и получателям социальной (адресной) помощи — внутренне перемещенным лицам необходимо проходить физическую идентификацию в любом отделении Ощадбанка каждые шесть месяцев.

До получения ЭПП пенсионеры — внутренне перемещенные лица должны проходить физическую идентификацию в любом отделении Ощадбанка каждые три месяца.

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