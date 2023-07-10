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Суспільство
Валентина Чорна, редакторка стрічки

З вересня Ощадбанк не виплачуватиме пенсії та соцдопомогу на картки деяким українцям – причина

Гроші, гривня,
Фото: Pixabay

З 1 вересня 2023 року Ощадбанк відновлює процедури фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Як повідомила пресслужба банку, така вимога існувала й раніше, але була тимчасово скасована через карантинні обмеження, пов’язані з Covid-19.

Фізична ідентифікація відбувається в три етапи:

  • Особисте звернення пенсіонера або одержувача соціальної допомоги до будь-якого відділення Ощадбанку. З собою слід мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та основну платіжну картку або основне електронне пенсійне посвідчення (ЕПП).
  • Пред’явлення працівнику Ощадбанку одночасно основної платіжної картки або основного ЕПП та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
  • Проведення пенсіонером або одержувачем соціальної допомоги операції отримання готівки або перегляду залишку коштів на рахунку через касовий POS-термінал (тобто виконання операції, яка передбачає введення особою ПІН-коду), або встановлення/зміни ПІН-коду з використанням основної платіжної картки або основного ЕПП.

За відсутності проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсій або соціальних виплат з числа ВПО Ощадбанк зупинятиме видаткові операції за картковим рахунком.

Після проходження внутрішньо переміщеною особою фізичної ідентифікації за встановленою процедурою видаткові операції за рахунком автоматично розблоковуються банком не пізніше наступного календарного дня.

Також в банку нагадали, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України №637 від 05.11.2014 пенсіонерам – внутрішньо переміщеним особам, які мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), та одержувачам соціальної (адресної) допомоги – внутрішньо переміщеним особам необхідно проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні Ощадбанку кожні шість місяців.

До отримання ЕПП пенсіонери – внутрішньо переміщені особи мають проходити фізичну ідентифікацію в будь-якому відділенні Ощадбанку кожні три місяці.

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виплати, ВПО, Ощадбанк, Пенсіонери
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