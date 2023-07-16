Ощадбанк отменил идентификацию людей, которые получают выплаты ВПЛ

Физическая идентификация внутренне перемещенных лиц в Ощадбанке с 1 сентября отменяется. Выплаты ВПЛ сохранятся до января 2024 года.

Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона Єдині новини.

Недавно ВПО начали получать уведомления от Ощадбанка, что до 1 сентября необходимо осуществить физическую идентификацию в отделениях банка. Это стало предметом обсуждения в обществе.

Клиент должен был прийти в отделение для подтверждения личности, однако соответствующее решение пересмотрели. Верещук уверяет, что людям не нужно идти в банк и проходить идентификацию.

Она отметила, что выплаты внутренне перемещенным лицам сохранятся по крайней мере до января 2024 года. В то же время Ощадбанк перестанет присылать уведомления с требованием идентификации для ВПЛ.

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