Ощадбанк скасував ідентифікацію людей, які отримують виплати ВПО

Фізична ідентифікація внутрішньо переміщених осіб в Ощадбанку з 1 вересня скасовується. Виплати ВПО збережуться до січня 2024 року.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телемарафону Єдині новини.

Нещодавно ВПО почали отримувати сповіщення від Ощадбанку, що до 1 вересня необхідно здійснити фізичну ідентифікацію у відділеннях банку. Це стало предметом обговорення у суспільстві.

Клієнт мав прийти у відділення для підтвердження особи, проте відповідне рішення переглянули. Верещук запевняє, що людям не потрібно йти до банку та проходити ідентифікацію.

Вона зазначила, що виплати внутрішньо переміщеним особам збережуться принаймні до січня 2024 року. Водночас Ощадбанк перестане надсилати сповіщення з вимогою ідентифікації для ВПО.

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