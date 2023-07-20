Александра Степкина: Медитация помогает найти креативное бизнес-решение

Известный дизайнер и предприниматель Александра Степкина рассказала, как хобби помогают в бизнесе, сформулировала жизненное кредо и поделилась бизнес-мечтой.

— Александра, когда вы впервые осознали, что являетесь уже состоявшейся предпринимательницей?

— Когда получила первые признания и меня стали приглашать в качестве спикера и участника форумов.

— Согласно статистике, предпринимателями могут стать только 4% людей. У вас коммерческая жилка — это врожденное или приобретенное?

— Приобретенное, так как у меня никогда не было мечты о своем бизнесе. Только о создании чего-то инновационного или эксклюзивного. Я училась в Британской высшей школе дизайна, прошла трехмесячную стажировку Daneshgar Architects в Австрии. Это помогло расширить мои ментальные границы.

— Какие преимущества дает знание экономики и управления на предприятии в вашей отрасли?

— Преимущества в понимании, планирования бюджета, в анализе рынка и распределении финансов. Знание управленческих принципов позволяет лучше понимать и управлять персоналом.

Результаты исследований экономики труда помогают оптимизировать систему оплаты труда, мотивации персонала и создания благоприятной рабочей среды.

— Вы — автор книги Твой идеальный дом, которую высоко оценили критики. Сколько времени потратили на написание?

— Девять месяцев. Книга стала моим маленьким ребенком.

— Сейчас ваш идеальный дом отличается от того, о котором вы написали в книге?

— Пока отличается. Ремонт делала семь лет назад. Но я провела работу над ошибками и планирую руководствоваться исключительно собственными советами по созданию нового, уже идеального дома.

— Каков ваш функционал в Международном форуме инвесторов и предпринимателей?

— Участники Международного форума инвесторов и предпринимателей играют важную роль в создании и развитии бизнес-сообщества. Составляют базу для инвестиций. Способствуют сотрудничеству между инвесторами и предпринимателями.

Моей ключевой ролью было содействие в обмене опытом. В предоставление возможности предпринимателям обмениваться информацией и лучшими практиками в индустрии стартапов. Это включало панельные дискуссии, семинары и рабочие группы.

— Есть хобби, которые помогают в бизнесе?

— Занятие йогой и медитация. Порой чтобы найти правильное бизнес-решение или придумать что-то креативное очень важно дать мозгу на короткое время отдохнуть и перезагрузиться. И после 15-20 минутной медитации можно все это получить.

— Сформулируете свое жизненное кредо?

— Поскольку за моими плечами более 20 лет профессионального спорта, то и девиз у меня олимпийский — Citius, Altius, Fortius (Быстрее, Выше, Сильнее).

— Бизнес-мечта?

— Свой ресторан, в котором я бы применила свои инновационные разработки в дизайне интерьера. Возможно, даже и не один ресторан, так как идей очень много. Осталось найти инвесторов.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.