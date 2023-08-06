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Общество
Оксана Михайлова, Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта

Сколько школ Украины имеют укрытия и готовы к очному обучению: ответ Минобразования

Школа - книги, дзвоник
Фото: УНИАН

В Украине удалось обустроить укрытия или добавить защищенности в почти 75% школах, по состоянию на сейчас. В них смогут учиться в очном или смешанном режимах 2,8 млн детей.

Об этом журналистам Фактов ICTV сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

По информации областных, а также Киевской городской военных администраций, чуть больше чем за год, с июня 2022 года до июля 2023 года, совместными усилиями государственных и местных органов исполнительной власти, учебных заведений, родителей, волонтеров и международных партнеров удалось повысить уровень защищенности участников образовательного процесса.

Сейчас 19 150 объектов (зданий) учебных заведений (67,9%) смогут работать в очном или смешанном режиме. Это позволит обеспечить укрытие 4,7 млн участников образовательного процесса (около 56,4 %).

Среди них укрытие имеют 10 141 заведение общего среднего образования — это 75% от всего количества школ. Поэтому это позволяет обеспечить укрытие 2,8 млн (64,3%) учеников.

Для обустройства укрытий из государственного бюджета местным бюджетам на обустройство безопасных условий в школах было направлено 1,5 млрд грн государственной субвенции.

В то же время потребность в строительстве новых защитных сооружений и обустройстве имеющихся остается значительной, отмечают в МОН. Для полноценного налаживания образовательного процесса необходимо обеспечить все 100% учебных заведений защитными сооружениями гражданской защиты/укрытиями, оснастить современной мебелью и средствами обучения.

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Война в Украине, Міносвіти, МОН, укриття, шкільна освіта
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