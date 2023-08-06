Скільки шкіл України мають укриття і готові до очного навчання: відповідь Міносвіти

В Україні вдалося облаштувати укриття чи додати захищеності у майже 75% школах, станом на зараз. У них зможуть навчатися в очному чи змішаному режимах 2,8 млн дітей.

Про це журналістам Фактів ICTV повідомили в Міністерстві освіти та науки України.

За інформацією обласних, а також Київської міської військових адміністрацій, трохи більше ніж за рік, з червня 2022 року до липня 2023 року, спільними зусиллями державних та місцевих органів виконавчої влади, закладів освіти, батьків, волонтерів та міжнародних партнерів вдалося підвищити рівень захищеності учасників освітнього процесу.

Зараз 19 150 об’єктів (будівель) закладів освіти (67,9 %) зможуть працювати в очному або змішаному режимі. Це дозволить забезпечити укриття 4,7 млн учасників освітнього процесу (близько 56,4 %).

Серед них укриття мають 10 141 заклад загальної середньої освіти – це 75 % від усієї кількості шкіл. Тож це дозволяє забезпечити укриття 2,8 млн (64,3 %) учнів.

Для облаштування укриттів із державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у школах було спрямовано 1,5 млрд грн державної субвенції.

Водночас потреба в будівництві нових захисних споруд та облаштуванні наявних залишається значною, наголошують у МОН. Для повноцінного налагодження освітнього процесу необхідно забезпечити всі 100% закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту/укриттями, оснастити сучасними меблями та засобами навчання.

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