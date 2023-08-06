Полмиллиона школьников за рубежом: варианты обучения

Более 506 тысяч украинских школьников до сих пор находятся за рубежом.

Об этом Фактам ICTV сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины, ссылаясь на данные местных органов управления в сфере образования.

Также сообщили, каким образом украинские дети могут учиться в средней школе, находясь за рубежом.

– МОН заинтересовано в том, чтобы украинские дети не теряли связь с Украиной и имели возможность продолжить получение образования в Украине после возвращения. Детям — гражданам Украины, которые вынужденно находятся за рубежом, предложено четыре модели получения образования (приказ Министерства образования и науки Украины от 15.05.2023 № 563 Об утверждении методических рекомендаций по отдельным вопросам получения образования в учреждениях общего среднего образования в условиях военного положения в Украине), – говорится в сообщении.

Варианты обучения за рубежом

учиться только в учебном заведении страны пребывания ученика по очной форме; сочетать обучение в учебном заведении страны пребывания по очной форме и в учреждении общего среднего образования Украины, в частности в Государственном лицее Международная украинская школа, по одной из форм обучения, предусмотренных законодательством (дистанционной, семейной (домашней), экстернатной); учиться в учреждениях/классах, которые организованы в странах пребывания по инициативе общественных организаций украинцев при содействии органов управления образованием этих стран и местных властей, и которые предоставляют образовательные услуги в сотрудничестве с Государственным лицеем Международная украинская школа в соответствии с заключенным договором; если это не противоречит законодательству страны пребывания, учиться только в учебном заведении Украины, в частности в Государственном лицее Международная украинская школа, по одной из форм обучения, предусмотренных законодательством (дистанционной, семейной (домашней), экстернатной).

Как отмечают в МОН – эти варианты обучения, прежде всего, способствуют оптимизации организации образовательного процесса и уменьшению нагрузки на детей, которые сочетают обучение в школе страны пребывания и в учебном заведении Украины.

Также в Минобразования напомнили, что на образовательной платформе Всеукраинская школа онлайн размещены материалы для учащихся 5-11 классов.

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