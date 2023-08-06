Півмільйона школярів за кордоном: варіанти навчання

Понад 506 тисяч українських школярів досі перебувають за кордоном.

Про це Фактам ICTV повідомила пресслужба Міністерства освіти та науки України, посилаючись на дані місцевих органів управління у сфері освіти.

Також повідомили, яким чином українські діти можуть навчатися в середній школі, знаходячись за кордоном.

– МОН зацікавлене в тому, щоб українські діти не втрачали зв’язок з Україною і мали можливість продовжити здобуття освіти в Україні після повернення. Дітям – громадянам України, які вимушено знаходяться за кордоном, запропоновано чотири моделі здобуття освіти (наказ Міністерства освіти й науки України від 15.05.2023 № 563 Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні), – йдеться у повідомленні.

Варіанти навчання за кордоном

навчатись тільки в закладі освіти країни перебування учня за очною формою; поєднувати навчання в закладі освіти країни перебування за очною формою та в закладі загальної середньої освіти України, зокрема в Державному ліцеї Міжнародна українська школа, за однією із форм навчання, передбачених законодавством (дистанційною, сімейною (домашньою), екстернатною); навчатись у закладах/класах, які організовано в країнах перебування за ініціативою громадських організацій українців за сприяння органів управління освітою цих країн та місцевої влади, і які надають освітні послуги у співпраці з Державним ліцеєм Міжнародна українська школа відповідно до укладеного договору; якщо це не суперечить законодавству країни перебування, навчатись тільки в закладі освіти України, зокрема в Державному ліцеї Міжнародна українська школа, за однією із форм навчання, передбачених законодавством (дистанційною, сімейною (домашньою), екстернатною).

Як наголошують у МОН – ці варіанти навчання, перш за все, сприяють оптимізації організації освітнього процесу та зменшенню навантаження на дітей, які поєднують навчання в школі країни перебування і в закладі освіти України.

Також у Міносвіти нагадали, що на освітній платформі Всеукраїнська школа онлайн розміщено матеріали для учнів 5-11 класів.

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