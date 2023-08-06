Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ввімкнули гімн РФ та сирену: у Чехії офіціанти познущалися з українок
Удар авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: що відомо
Потужна пожежа на елеваторі: що відомо про три серії обстрілів Хмельницької області
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
90% чоловіків України будуть воювати – боєць ЗСУ
Суспільство
Оксана Михайлова, журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту

Півмільйона школярів за кордоном: варіанти навчання

школа діти за партами
Фото: УНІАН

Понад 506 тисяч українських школярів досі перебувають за кордоном. 

Про це Фактам ICTV повідомила пресслужба Міністерства освіти та науки України, посилаючись на дані місцевих органів управління у сфері освіти.  

Також повідомили, яким чином українські діти можуть навчатися в середній школі, знаходячись за кордоном.  

– МОН зацікавлене в тому, щоб українські діти не втрачали зв’язок з Україною і мали можливість продовжити здобуття освіти в Україні після повернення. Дітям – громадянам України, які вимушено знаходяться за кордоном, запропоновано чотири моделі здобуття освіти (наказ Міністерства освіти й науки України від 15.05.2023 № 563 Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні), – йдеться у повідомленні. 

Варіанти навчання за кордоном 

  1. навчатись тільки в закладі освіти країни перебування учня за очною формою;
  2. поєднувати навчання в закладі освіти країни перебування за очною формою та в закладі загальної середньої освіти України, зокрема в Державному ліцеї Міжнародна українська школа, за однією із форм навчання, передбачених законодавством (дистанційною, сімейною (домашньою), екстернатною);
  3. навчатись у закладах/класах, які організовано в країнах перебування за ініціативою громадських організацій українців за сприяння органів управління освітою цих країн та місцевої влади, і які надають освітні послуги у співпраці з Державним ліцеєм Міжнародна українська школа відповідно до укладеного договору;
  4. якщо це не суперечить законодавству країни перебування, навчатись тільки в закладі освіти України, зокрема в Державному ліцеї Міжнародна українська школа, за однією із форм навчання, передбачених законодавством (дистанційною, сімейною (домашньою), екстернатною).

Як наголошують у МОН – ці варіанти навчання, перш за все, сприяють оптимізації організації освітнього процесу та зменшенню навантаження на дітей, які поєднують навчання в школі країни перебування і в закладі освіти України.  

Також у Міносвіти нагадали, що на освітній платформі Всеукраїнська школа онлайн  розміщено матеріали для учнів 5-11 класів.  

Читайте також
Навчальний рік 2023-2024: вирішують адміністрації, але батьки можуть обрати інший шлях
школа діти за партами

Дистанційне навчання, МОН, Школи
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Навчальний рік 2023-2024: вирішують адміністрації, але батьки можуть обрати інший шлях
школа діти за партами
Скільки шкіл України мають укриття і готові до очного навчання: відповідь Міносвіти
Школа - книги, дзвоник
У школі в селищі на Запоріжжі окупанти поселили своїх військовослужбовців
російські окупанти
Відео
Чому Росія активізувала удари по Півдню України ракетами Онікс і що це за зброя

Що відомо про протикорабельну ракету Онікс і чому почастішали атаки цією зброєю по портових містах України.

Алла Чиж, Ілля Нежигай
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:00 (06.08.2023)
Півмільйона школярів за кордоном: варіанти навчання
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:30 (06.08.2023)
Півмільйона школярів за кордоном: варіанти навчання
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (06.08.2023)
Півмільйона школярів за кордоном: варіанти навчання
Окопи на пляжі: туристичний сезон в Криму безповоротно зіпсований
Півмільйона школярів за кордоном: варіанти навчання
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь