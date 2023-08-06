Учебный год 2023-2024: решают администрации, но родители могут выбрать другой путь

Формат обучения в 2023-2024 у. г. будут определять областные военные администрации и учредители учебных заведений.

Об этом Фактам ICTV сообщили в Министерстве образования и науки Украины (МОН).

В МОН уже заявляли, что для большинства школьников новый учебный год должен начаться в офлайн формате, но только при условии наличия в школе укрытия.

– Образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования в 2023/2024 учебном году будет организован по очной, дистанционной и смешанной формам обучения в зависимости от возможностей фонда защитных сооружений в учреждениях общего среднего образования. Решение о формате обучения в 2023-2024 у. г. будут принимать областные военные администрации и учредители учебных заведений, – говорится в ответе министерства на запрос Фактам ICTV.

В то же время в министерстве отмечают — родители учеников участвуют в принятии решения о формате обучения собственного ребенка.

Если они не согласятся с очной формой обучения, которую введет заведение, они могут выбрать альтернативную форму обучения, в том числе и семейную форму получения образования.

Также в ведомстве добавляют, что форма организации образовательного процесса может меняться в течение учебного года в зависимости от ситуации с безопасностью в населенном пункте.

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