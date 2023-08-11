Готовим больше оборонных пакетов и систем ПВО для Украины — Зеленский

Не стоит забывать главную цель Украины — победить в войне и не проиграть страну. Украина должна обязательно реализовать свой исторический шанс на развитие, который был получен смелостью всего нашего народа.

Об этом в вечернем видеообращении за 10 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что готовят больше оборонных пакетов и защитных систем для Украины, в частности ПВО.

— Имел также сегодня разговор с представителями военного руководства Великобритании — закрытый разговор. Но результативный разговор, — отметил президент Украины.

По словам президента, сейчас продолжают готовить Украинскую доктрину — основательный текст, основу для трансформации государства.

— Давайте не забывать нашу главную цель — победить в войне и не проиграть страну. Украина обязательно должна реализовать свой исторический шанс на развитие, который был получен смелостью наших людей — всего нашего народа, — утверждает Владимир Зеленский.

Президент говорил с представителем Вселенского Патриархата митрополитом Эммануилом. Он отметил, что Украина работает на всех уровнях глобальных отношений, чтобы реализовать формулу мира, вернуть депортированных Россией украинских детей.

— Конечно, как и всегда, говорили об усилении духовной независимости Украины. Наша страна — один из исторических центров христианства. Так и будет в дальнейшем, — подчеркнул он.

Зеленский считает, что украинцы смогли построить особый формат религиозных отношений. В частности, в стране действует Совет церквей и религиозных организаций, который гарантирует, что все сообщества уважаются, могут донести свое мнение государству, участвовать в решении общественно важных вопросов.

— Государство никогда не допустит, чтобы любое из украинских религиозных сообществ могло использовать государство-агрессор. Украина выстоит, сохранит независимость — все аспекты независимости, в частности духовную. И я благодарен всем в мире, кто поддерживает в этом наших людей, — сказал Зеленский.

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