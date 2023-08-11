Готуємо більше оборонних пакетів і систем ППО для України – Зеленський
Не варто забувати головну мету України – перемогти у війні та не програти країну. Україна має обов’язково реалізувати свій історичний шанс на розвиток, який був здобутий сміливістю усього нашого народу.
Про це у вечірньому відеозверненні за 10 серпня заявив президент України Володимир Зеленський.
Глава держави розповів, що готують більше оборонних пакетів та захисних систем для України, зокрема ППО.
– Мав також сьогодні розмову з представниками військового керівництва Великої Британії – закриту розмову. Але результативну розмову, – зазначив президент України.
За словами президента, наразі продовжують готувати Українську доктрину – ґрунтовний текст, основу для трансформації держави.
– Не забуваймо нашу головну мету – перемогти у війні та не програти країну. Україна обов’язково має реалізувати свій історичний шанс на розвиток, який був здобутий сміливістю наших людей – усього нашого народу, – стверджує Володимир Зеленський.
Президент говорив з представником Вселенського Патріархату митрополитом Еммануїлом. Він зазначив, що Україна працює на всіх рівнях глобальних відносин, щоб реалізувати формулу миру, повернути депортованих Росією українських дітей.
– Звичайно, як і завжди, говорили про посилення духовної незалежності України. Наша країна – один з історичних центрів християнства. Так і буде надалі, – наголосив він.
Зеленський вважає, що українці змогли побудувати особливий формат релігійних відносин. Зокрема, в країні діє Рада церков і релігійних організацій, яка гарантує, що всі спільноти поважаються, можуть донести свою думку державі, брати участь у вирішенні суспільно важливих питань.
– Держава ніколи не допустить, щоб будь-яку з українських релігійних спільнот могла використовувати держава-агресор. Україна вистоїть, збереже незалежність – усі аспекти незалежності, зокрема духовну. І я вдячний усім у світі, хто підтримує в цьому наших людей, – сказав Зеленський.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко