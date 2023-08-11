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Суспільство
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Готуємо більше оборонних пакетів і систем ППО для України – Зеленський

Готуємо більше оборонних пакетів і систем ППО для України – Зеленський
Фото: Офіс президента

Не варто забувати головну мету України – перемогти у війні та не програти країну. Україна має обов’язково реалізувати свій історичний шанс на розвиток, який був здобутий сміливістю усього нашого народу.

Про це у вечірньому відеозверненні за 10 серпня заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави розповів, що готують більше оборонних пакетів та захисних систем для України, зокрема ППО.

– Мав також сьогодні розмову з представниками військового керівництва Великої Британії – закриту розмову. Але результативну розмову, – зазначив президент України.

За словами президента, наразі продовжують готувати Українську доктрину – ґрунтовний текст, основу для трансформації держави.

– Не забуваймо нашу головну мету – перемогти у війні та не програти країну. Україна обов’язково має реалізувати свій історичний шанс на розвиток, який був здобутий сміливістю наших людей – усього нашого народу, – стверджує Володимир Зеленський.

Президент говорив з представником Вселенського Патріархату митрополитом Еммануїлом. Він зазначив, що Україна працює на всіх рівнях глобальних відносин, щоб реалізувати формулу миру, повернути депортованих Росією українських дітей.

– Звичайно, як і завжди, говорили про посилення духовної незалежності України. Наша країна – один з історичних центрів християнства. Так і буде надалі, – наголосив він.

Зеленський вважає, що українці змогли побудувати особливий формат релігійних відносин. Зокрема, в країні діє Рада церков і релігійних організацій, яка гарантує, що всі спільноти поважаються, можуть донести свою думку державі, брати участь у вирішенні суспільно важливих питань.

– Держава ніколи не допустить, щоб будь-яку з українських релігійних спільнот могла використовувати держава-агресор. Україна вистоїть, збереже незалежність – усі аспекти незалежності, зокрема духовну. І я вдячний усім у світі, хто підтримує в цьому наших людей, – сказав Зеленський.

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